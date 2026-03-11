Wechsel an der Spitze von Zattoo: Tina Rodriguez wird CEO ad interim

Zürich – Der Verwaltungsrat von Zattoo ernennt Tina Rodriguez per 1. April 2026 zur CEO ad interim. Sie folgt auf Roger Elsener, der das Unternehmen per 30. April 2026 auf eigenen Wunsch verlässt, um die Position des Direktors des Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) zu übernehmen.

Roger Elsener war seit Oktober 2024 CEO von Zattoo und setzte in dieser Zeit wichtige strategische Impulse. Unter seiner Leitung stärkte das Unternehmen seine Marktposition durch neue Partnerschaften und Wachstumsinitiativen. Dazu zählen unter anderem Kooperationen im Ad Sales mit HBO Max und Paramount+, neue Plattformpartner wie Digitec Galaxus, Waoo, Kabelnoord und WWZ sowie die Integration der Mediatheken von ARD und ZDF. Die eingeschlagene Strategie wird nun unter der Führung von Rodriguez in enger Abstimmung zwischen Verwaltungsrat, Management und dem gesamten Zattoo-Team konsequent fortgesetzt.

Mit Tina Rodriguez übernimmt eine erfahrene internationale Managerin die operative Führung. Sie ist seit Januar 2026 als Chief Consumer Officer bei Zattoo tätig und verantwortet das Direct-to-Consumer-Geschäft sowie Corporate Communications. Zuvor war sie in leitenden Funktionen bei Liberty Global, Sunrise, UPC Schweiz, Unity Media und weiteren Unternehmen tätig. Ihr Fokus lag dabei insbesondere auf Customer Experience, Entertainment-Produkten und Wachstumsprogrammen.

Roger Elsener: «Ich danke dem Verwaltungsrat und den Kolleginnen und Kollegen von Zattoo für das entgegengebrachte Vertrauen in den letzten eineinhalb Jahren. Der Abschied fällt mir nicht leicht, aber gleichzeitig freue ich mich sehr, diese einmalige berufliche Chance bei SRF wahrzunehmen. Gemeinsam haben wir bei Zattoo viel erreicht und das Unternehmen für die Zukunft hervorragend aufgestellt. Ich wünsche dem Unternehmen und dem Team nur das Beste.»

Daniel Mönch, Verwaltungsratspräsident Zattoo: «Wir danken Roger Elsener für sein grosses Engagement und seine Verdienste um Zattoo. Mit Tina Rodriguez gewinnen wir eine starke Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen, die Stabilität und frische Perspektiven vereint.»

Tina Rodriguez: «Zattoo ist im Markt hervorragend positioniert. Ich freue mich nun darauf, in engem Austausch mit dem Verwaltungsrat und Management-Team die bisherige Strategie fortzuführen, auszubauen und auch neue Impulse nach innen und aussen zu geben. Grundlage für den zukünftigen Erfolg von Zattoo sind neben zufriedenen Kundinnen und Kunden, das vertrauensvolle Miteinander mit unseren Partnern sowie insbesondere die Mitarbeitenden und ihre exzellente Arbeit.» (Zattoo/mc/hfu/pg)