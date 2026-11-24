Bern – Die UBS soll Auslandstöchter künftig mit neunzig Prozent hartem Eigenkapital unterlegen und sich an fast so strenge Regeln halten müssen, wie sie der Bundesrat fordert. Das wollen der Ständerat und eine knappe Mehrheit der zuständigen Nationalratskommission.

Die Eigenkapitalunterlegung für Auslandsbeteiligungen von systemrelevanten Banken ist ein Teil des verschärften «Too big to fail»-Dispositivs. Mit diesem will der Bundesrat verhindern, dass nach dem Debakel um die CS und deren Zwangsfusion mit der UBS eine weitere Grossbank ins Schleudern kommt.

Knappe Mehrheit für Eigenkapitalunterlegung

Im Dezember entscheidet der Nationalrat über die Eigenkapitalregeln im Bankengesetz, die derzeit faktisch nur die UBS treffen. Eine knappe Mehrheit seiner Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK-N) will es halten wie der Ständerat: Auslandsbeteiligungen der UBS sollen zu neunzig Prozent mit hartem Eigenkapital unterlegt sein.

Für die UBS würde dies einen zusätzlichen Kapitalaufwand von etwa 16 Milliarden Dollar bedeuten. Vor dem Entscheid im Ständerat hatte sich die UBS heftig gewehrt gegen diese Verschärfung. Der Entscheid für eine Eigenkapitalquote von neunzig Prozent war in der Kommission mit 13 zu 12 Stimmen knapp, wie Kommissionspräsident Samuel Bendahan (SP/VD) am Dienstag in Bern vor den Medien sagte.

Die starke Minderheit will eine Quote von lediglich achtzig Prozent. Eine weitere Minderheit plädierte für 75 Prozent – diese scheiterte mit 12 zu 8 Stimmen bei 5 Enthaltungen. Laut Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) ist das der Satz, bei dem die UBS Stand Ende 2025 liege, wie Minderheitssprecher Paolo Pamini (SVP/TI) sagte.

Der Bundesrat schlägt mit Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Finanzmarktaufsicht (Finma) eine Deckung mit hundert Prozent hartem Eigenkapital vor. Hundert Prozent seien angezeigt, um das Risiko tief zu halten, sagte Minderheitsvertreterin Ursula Zybach (SP/BE). Wenn Gefahr da sei, müsse Kapital vorhanden sein.

Minderheit für Hundert-Prozent-Quote

Die Hundert-Prozent-Quote lehnte die WAK-N dann aber mit 17 zu 7 Stimmen bei einer Enthaltung ab. Die Höhe der Eigenkapitalquote wird im Nationalrat erneut diskutiert.

Verschärft werden die Vorschriften für die UBS aber ohnehin: Heute muss sie Auslandstöchter zu rund 45 Prozent mit hartem Eigenkapital (CET1) unterlegen, für weitere 17 Prozent kann sie auf sogenanntes zusätzliches Eigenkapital (AT1) zurückgreifen.

Ausführlich diskutiert hat die Kommission aber vor allem über die Bewertungsmethode von Auslandstöchtern und ob diese gewechselt werden sollte. Die WAK-N bringt dazu die Equity-Methode ins Spiel. Grössere Schwankungen in der Bewertung und Abschreibungen würden mit ihr deutlich reduziert.

Damit soll auch das Risiko kleiner werden, dass eine Grossbank mitten in einer Krisensituation hohe Wertberichtigungen auf ihren Auslandsbeteiligungen vornehmen müsste – wie das bei der Credit Suisse geschehen war.

Bewertungsmethode prüfen lassen

Allerdings ist umstritten, ob diese Frage mit der Vorlage oder separat angegangen werden soll. Die Mehrheit der WAK-N ist für ein getrenntes Vorgehen. Sie will mit einer Motion vom Bundesrat eine Prüfung der Equity-Methode sowie eine Vernehmlassung verlangen. Gegebenenfalls soll der Bundesrat danach handeln.

Die starke Minderheit dagegen will die Gelegenheit für einen Wechsel zu der konservativeren Equity-Methode nutzen, wie Pamini ausführte, und das Bankengesetz entsprechend ergänzen. De facto sei heute lediglich die UBS von dieser Bewertungsmethode betroffen.

Umstritten ist auch, ob Banken, wenn sie die Quote des harten Eigenkapitals (CET1) nicht erfüllen, Rückzahlungen von Dividenden und Aktienrückkäufe stoppen und variable Vergütungen für oberste Kader sperren müssen.

Der Antrag für eine entsprechende Ergänzung scheiterte indes. Eine knappe Mehrheit der WAK-N will diese Einschränkungen nicht in die Vorlage aufnehmen, sondern in einer späteren Etappe der Verschärfung des «Too big to fail»-Dispositivs darauf zurückkommen.

Bereinigung bis Ende Jahr möglich

Folgt der Nationalrat der WAK-N-Mehrheit und dem Ständerat, käme das Geschäft unter Dach und Fach. Gibt es Differenzen, würden diese wohl erst im März bereinigt. Ob dann die öffentliche Debatte über die Eigenkapitalregelungen der UBS zu Ende ist, ist offen. Im Fall eines Referendums hätte das Stimmvolk das letzte Wort. (awp/mc/ps)