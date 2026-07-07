Neue Plattform macht den gesamten Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt erstmals durchsuchbar und analysierbar

Zürich – Petruschenko Consulting lanciert heute wealthmanager.info, die erste öffentlich zugängliche Plattform, die sämtliche von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligten Vermögensverwalter, Trustees und Verwalter von Kollektivvermögen der Schweiz in einer durchsuchbaren und analysierbaren Datenbank zusammenführt.

Seit Inkrafttreten des Finanzinstitutsgesetzes (FINIG) und des Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) am 1. Januar 2020 müssen unabhängige Vermögensverwalter und Trustees in der Schweiz über eine FINMA-Bewilligung verfügen. Was als Regulierungswelle begann, hat den Markt erstmals vollständig erfasst: Per Ende Juni 2026 sind allein 1’437 Vermögensverwalter von der FINMA lizenziert — hinzu kommen Trustees und Verwalter von Kollektivvermögen. Und der Markt steht nie still: Neue Bewilligungen, Neugründungen und Marktaustritte verändern das Bild laufend.

Doch obwohl die Daten öffentlich zugänglich sind – verteilt über das FINMA-Register, kantonale Handelsregister und die Verzeichnisse der vier Aufsichtsorganisationen – gab es bislang kein Werkzeug, das diese fragmentierten Quellen zusammenführt, strukturiert und analysierbar macht. Wer den Markt verstehen wollte, musste PDF- und Excel-Listen manuell durchkämmen und eigene Tabellen pflegen.

Was wealthmanager.info bietet

wealthmanager.info konsolidiert die öffentlich verfügbaren Registerdaten und macht sie in einer interaktiven Oberfläche zugänglich. Die Plattform ermöglicht:

Filterung nach Lizenztyp – Vermögensverwalter, Trustees und Verwalter von Kollektivvermögen lassen sich getrennt oder kombiniert anzeigen.

– Vermögensverwalter, Trustees und Verwalter von Kollektivvermögen lassen sich getrennt oder kombiniert anzeigen. Geografische Analyse – Interaktive Karte mit kantonsweiser und städtischer Verteilung. Vier Kantone (Zürich, Genf, Tessin, Zug) dominieren den Markt — das Verhältnis verschiebt sich je nach Lizenztyp.

– Interaktive Karte mit kantonsweiser und städtischer Verteilung. Vier Kantone (Zürich, Genf, Tessin, Zug) dominieren den Markt — das Verhältnis verschiebt sich je nach Lizenztyp. Zeitliche Analyse – Gründungsjahre von 1990 bis 2026 zeigen, wann die heutigen Institute entstanden sind.

– Gründungsjahre von 1990 bis 2026 zeigen, wann die heutigen Institute entstanden sind. Stadtprofile – Strukturelle Unterschiede zwischen den Finanzzentren Zürich, Genf und Lugano, die in keiner Standardliste sichtbar werden.

– Strukturelle Unterschiede zwischen den Finanzzentren Zürich, Genf und Lugano, die in keiner Standardliste sichtbar werden. Aufsichtsstruktur – Darstellung der vier von der FINMA bewilligten Aufsichtsorganisationen (AOOS, OSIF, OSFINcontrol, SO-FIT) und deren Zuständigkeiten.

Die Datenbank ist frei zugänglich und wird laufend aktualisiert.

Wealth Manager Monitor: Früherkennung neuer Marktteilnehmer

Ergänzend zur Datenbank bietet Petruschenko Consulting den Wealth Manager Monitor an – einen alle 14 Tage erscheinenden Newsletter, der drei Informationsströme liefert: neue FINMA-Lizenzen, verifiziert am Tag der Ausgabe; neu gegründete Unternehmen, die Wealth-Management-Kriterien erfüllen, noch bevor sie auf Regulierungslisten erscheinen; sowie neu sichtbare Single Family Offices, die in kaum einer öffentlichen Quelle auftauchen.

Der Monitor richtet sich an EAM-Desks, unabhängige Vermögensverwalter, Asset Manager, Compliance-Anbieter sowie Tech- und FinTech-Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen frühzeitig aufbauen oder die Entwicklung im Markt systematisch beobachten wollen. (pd/mc/pg)