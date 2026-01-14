Partners Group steigert 2025 verwaltete Vermögen

Baar – Partners Group hat im vergangenen Jahr weitere Neugelder angezogen und die verwalteten Vermögen gesteigert. Die Erwartungen der Analysten übertraf der Vermögensverwalter dabei.

Die sogenannten Kapitalzusagen von Kunden beliefen sich im Geschäftsjahr 2025 auf 26 Milliarden US-Dollar – nach 22 Milliarden im Vorjahr, wie der Zuger Asset Manager am Mittwochabend mitteilte. Hinzu kamen im vergangenen Jahr noch 4 Milliarden Vermögen aus der Übernahme der Empira Group.

Die verwalteten Vermögen der Gesellschaft erreichten per Ende Jahr 185 Milliarden nach 174 Milliarden Ende Juni. Analysten hatten diese im Durchschnitt bei lediglich 180 Milliarden gesehen, die Kapitalzusagen prognostizierten sie mit 25 Milliarden.

Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026 rechnet die Gruppe mit einem weiteren Neugeldzufluss und geht von Kapitalzusagen von 26 bis 32 Milliarden Dollar aus.

Investiert wurden im vergangenen Jahr 27 Milliarden Dollar, nachdem es im Vorjahr 22 Milliarden waren. 26 Milliarden flossen indes über Verkäufe und den Ausstieg aus Beteiligungen in die Kassen – nach 18 Milliarden im Vorjahr.

Das detaillierte Jahresergebnis veröffentlicht Partners Group am 10. März. (awp/mc/pg)