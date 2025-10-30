moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten
Finanznachrichten aus der Schweiz

Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten

Neuer Investment-Manager für Bellevue Healthcare Trust – Redimensionierung der UK-Aktivitäten
Veit de Maddalena, exekutiver VRP Bellevue Group. (Bild: Bellevue)
Von moneycab

Zürich – Der Verwaltungsrat der Bellevue Healthcare Trust plc (LSE: BBH) hat sich im Rahmen seiner Strategieüberprüfung vor dem Hintergrund der stark rückläufigen Marktkapitalisierung von aktuell GBP 146 Mio. und des zunehmend schwierigeren Umfeldes für UK Investment Trusts entschieden, der nächsten ausserordentlichen Generalversammlung zu empfehlen, die Verwaltung des Trusts einem neuen Investment-Manager zu übertragen.

Die Bellevue Group wird aufgrund der Veränderung beim Bellevue Healthcare Trust die Aktivitäten in UK redimensionieren und so das Geschäftsmodell weiter fokussieren. (Bellevue Group/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Bellevue Asset Management: Pfizer-Trump-Vereinbarung stellt Wendepunkt in der Debatte um Arzneimittelpreise dar
Dr. Terence McManus, Senior Healthcare Portfolio Manager bei Bellevue Asset Management. (Bild: Bellevue AM)
3.Oktober 2025 — 10:59 Uhr
Bellevue Asset Management: Pfizer-Trump-Vereinbarung stellt Wendepunkt in der Debatte um Arzneimittelpreise dar

Von Dr. Terence McManus, Senior Healthcare Portfolio Manager bei Bellevue Asset Management Pfizer ergreift erste Massnahmen, um Investoren die nötige Sicherheit für den Sektor zu gebenPfizer und Präsident Trump haben eine Vereinbarung über folgende Punkte bekannt gegeben: MFN-Preise in Medicaid (ein Vertriebskanal, der weniger als 5 % des US-Umsatzes von Pfizer ausmacht), ein globales Preisrahmenwerk […]