Neuer Leiter Institutionelle Kunden bei der SZKB

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) ernennt Mathias P. Rohr zum neuen Leiter für Institutionelle Kunden. Mit seiner über 20-jährigen Erfahrung und Expertise soll er das institutionelle Kundengeschäft der SZKB weiterentwickeln und vorantreiben.

Anfang Oktober 2024 ist Mathias P. Rohr in seiner Aufgabe als Leiter Institutionelle Kunden bei der SZKB gestartet. Mit seiner beruflichen Erfolgsbilanz im Auf- und Ausbau des institutionellen Kundensegments und seiner Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Kundenmanagement und Anlageberatung werde er das Geschäft mit professionellen und institutionellen Kunden weiter stärken, schreibt die SZKB in einer Mitteilung.

Er kann auf ein bestehendes, eingespieltes Team zählen, um das Wachstum der letzten Jahre auch künftig fortzuführen und die Position der SZKB in diesem Bereich weiter auszubauen. Im institutionellen Kundengeschäft betreut die Kantonalbank vor allem Vorsorgeeinrichtungen, Stiftungen und kirchliche Institutionen im Bereich der Vermögensanlagen.

Expertise und Erfahrung

Der 49-jährige Mathias P. Rohr verfügt über einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft (M.A. HSG) der Universität St. Gallen und hat zudem ein Zertifikat in Sales & Distribution der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Er bringt mehr als zwei Jahrzehnte Berufserfahrung in der Finanzbranche mit, wobei er sowohl in der Schweiz als auch international tätig war. Zuletzt war er als Partner und Market Head für institutionelle Kunden bei der ZWEI Wealth Experts AG tätig, wo er für die Marktbearbeitung und die Entwicklung von Angeboten für institutionelle Kundensegmente verantwortlich war. Davor hatte er verschiedene Führungspositionen bei der UBS inne, darunter die Gesamtverantwortung für ein institutionelles Kundenbuch mit Fokus auf Sammelstiftungen sowie die Beratung von Vorsorgeeinrichtungen. (SZKB/mc/pg)