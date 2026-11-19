Cham – Nach fünf Jahren an der Spitze der AMAG Leasing AG hat sich Nicole Pauli entschieden, die AMAG Gruppe per 30. April 2027 zu verlassen und sich beruflich neu zu orientieren.

Nicole Pauli stiess am 1. Januar 2022 zur AMAG Gruppe. In den vergangenen Jahren hat sie die AMAG Leasing AG erfolgreich geführt und entscheidend weiterentwickelt, wie die AMAG in einer Mitteilung schreibt. Unter ihrer Leitung wurden wichtige strategische Vorhaben umgesetzt und die Position der AMAG Leasing AG als führende Mobilitäts- und Finanzdienstleisterin weiter gestärkt. In einem schwierigen Marktumfeld konnten Umsatz, Portfolio und Ergebnis erheblich gesteigert und neue Geschäftsbereiche erschlossen werden.

Zu den wichtigen Meilensteinen ihrer Amtszeit zählen die Integration von Clyde, dem E-Auto-Abo der AMAG, in die AMAG Leasing AG, die Einbindung von Movon, der Anbieterin von Flotten- und Mobilitätslösungen für Geschäftskunden, sowie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Porsche Financial Services und Volkswagen Financial Services. Mit der Einführung von SAFe und weiteren Transformations- und Entwicklungsinitiativen hat Pauli zudem wichtige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung der AMAG Leasing AG geschaffen. (mc/pg)