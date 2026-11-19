Zürich – Sygnum, eine globale Bankengruppe für digitale Vermögenswerte, hat ihren Signale-Report 2027 veröffentlicht, den jährlichen Anlageausblick der Gruppe. Der Bericht kommt zum Schluss, dass digitale Vermögenswerte mit geringerer struktureller Volatilität, stärkeren Fundamentaldaten und klareren, wenn auch noch unvollständigen regulatorischen Rahmenbedingungen ins Jahr 2027 starten – jedoch weiterhin an den Liquiditätszyklus des US-Dollars gebunden bleiben.

Sygnum geht davon aus, dass Anlegerinnen und Anleger belohnt werden, wenn sie Vermögenswerte mit tatsächlicher Nutzung und Erträgen auswählen, statt den gesamten Markt zu kaufen. Die acht Signale des Berichts – überprüfbare Prognosen für das kommende Jahr – befassen sich mit der Wertschöpfung von Tokens, Bitcoins Rolle in strategischen Reserven, Stablecoins und Korrespondenzbankwesen, Tokenisierung, Prognosemärkten, einer Umschichtung aus Technologieaktien, der KI-Nachfrage und Krypto-Carry-Trades.

Ausblick 2027

Die Märkte für digitale Vermögenswerte treten in eine reifere Phase ein. Ihre Volatilität wird zunehmend von der allgemeinen Marktliquidität und der Marktstruktur bestimmt und weniger von den Vermögenswerten selbst. Die Beteiligung institutioneller Anleger hat über ETFs, gehebelten Handel und mit Kryptowerten besicherte Kredite neue Übertragungskanäle geschaffen. Gleichzeitig lässt sich die Adoption zunehmend messen: Ende Oktober belief sich das Angebot an Stablecoins auf rund USD 298 Milliarden, tokenisierte Real-World-Assets überstiegen USD 39 Milliarden, und Bitcoin etabliert sich weiter als institutioneller Makro-Asset.

Auch die regulatorischen Rahmenbedingungen entwickeln sich weiter, wenn auch je nach Rechtsraum unterschiedlich schnell. Das europäische MiCAR-Regime ist inzwischen vollständig in Kraft, während die US-Behörden weiterhin Regeln für Kryptomärkte und tokenisierte Vermögenswerte vorantreiben. Mit Blick auf 2027 dürften restriktive Finanzierungsbedingungen die Bedeutung gezielter Selektion erhöhen. Begünstigt werden Projekte mit tatsächlicher Nutzung, überzeugender Wirtschaftlichkeit, regulatorischer Klarheit und institutionellem Vertrieb.

Fabian Dori, Chief Investment Officer von Sygnum und Hauptautor des Berichts, sagt: «2026 hat gezeigt, dass digitale Vermögenswerte institutioneller werden können und dennoch ihrem Zyklus folgen. Die Volatilität ist nicht verschwunden; sie hat sich lediglich vom Vermögenswert selbst auf dessen Infrastruktur verlagert, während die institutionelle Adoption weiter zugenommen hat. Unser Ausblick weist in dieselbe positive Richtung. Um die Entwicklung der Märkte 2027 zu verstehen, müssen Anlegerinnen und Anleger über die Preise hinaus auf die Fundamentaldaten schauen und die ‹Signale› erkennen, die zeigen, wo neue Chancen entstehen.»

Acht Signale für 2027

Signal Eins: Die Entkopplung hat begonnen

Tokens, die Erträge an ihre Inhaberinnen und Inhaber weitergeben, setzen sich zunehmend vom breiteren Markt ab. Hyperliquid erzielte in den zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2026 Protokollerträge von USD 486 Millionen und verwendet 99% der Gebühren für Rückkäufe. Sygnum erwartet, dass Bitcoin und Ethereum neue Höchststände erreichen, während der Markt eng bleibt. Fundamental starke Tokens dürften sowohl in steigenden als auch in fallenden Quartalen besser abschneiden als die 20 grössten Tokens.

Signal Zwei: Bitcoin wird vom politischen Thema zur Portfolioanlage

Bitcoin wandert aus der taktischen Anlageposition in die strategische Reserve und konkurriert mit Gold um Kapital, das Schutz vor einer Entwertung von Währungen sucht. BlackRock, Morgan Stanley und Bank of America empfehlen Allokationen von 1–4%. Da Bitcoin rund 6 % des Goldwerts entspricht, würde die Umschichtung von 1 % des Goldwerts in Bitcoin dessen Marktkapitalisierung um mindestens 17% steigern.

Signal Drei: Zuerst sind die Backoffices der Banken betroffen

Stablecoins dürften zunächst Korrespondenz- und Transaktionsbanken Marktanteile abnehmen, nicht den Retailbanken. Die Zahlungen zwischen Unternehmen mit Stablecoins erreichten 2025 rund USD 226 Milliarden – ein Anstieg um 733%. Kartennetzwerke schöpfen den Wert ab, und Sygnum erwartet, dass das annualisierte Abwicklungsvolumen von Visa mit Stablecoins bis zum vierten Quartal 2027 von USD 20 Milliarden auf USD 60 Milliarden steigt.

Signal Vier: Die Tokenisierung entwickelt sich mit zwei Geschwindigkeiten

Tokenisierte US-Staatsanleihen und Geldmarktfonds dürften zum Standard für digitale US-Dollar mit Rendite werden. Ihr Volumen soll bis Ende 2027 von rund USD 15 Milliarden auf mehr als USD 40 Milliarden steigen. Noch schneller dürften Perpetual Futures auf Aktien und andere Real-World-Assets wachsen: Ihr Anteil am On-Chain-Volumen von Perpetual Futures soll von rund 34% auf mehr als die Hälfte steigen.

Signal Fünf: Prognosemärkte liefern das Signal, nicht den Preis

Prognosemärkte entwickeln sich zu einer Quelle für Makroerwartungen, die Handelsteams zusätzlich zu offiziellen Daten berücksichtigen – und nicht zu einem Handelsplatz, der die Preise bestimmt. ICE hat rund USD 1,6 Milliarden in Polymarket investiert und vertreibt dessen Daten. Kontrakte auf Wirtschaftsdaten machen mit rund 0,2% des Volumens von Kalshi weiterhin einen kleinen Anteil aus, wachsen aber rasch.

Signal Sechs: Die Umschichtung setzt wieder ein

Schon eine geringe Umschichtung von KI-bedingten Aktiengewinnen könnte digitale Vermögenswerte beflügeln, deren Marktwert rund 6% des Nasdaq-Werts beträgt. Würden 0,75% des Nasdaq-Werts – rund USD 360 Milliarden – in Krypto umgeschichtet, könnte die gesamte Marktkapitalisierung laut Sygnum um mehr als 60% steigen. Bitcoin könnte damit einen neuen Höchststand von knapp USD 128’000 erreichen.$

Signal Sieben: Der KI-Nachfragekreislauf

Sinkende KI-Preise treiben das Nutzungswachstum weiter an. Der Preis für eine Million Input-Tokens ist seit 2023 von rund USD 30 auf USD 0.30 gefallen, während sich das monatliche Token-Volumen von Google innerhalb von zwei Jahren etwa um das 330-Fache erhöht hat. Steigende Erträge bei Chips, Cloud-Diensten und KI-Plattformen wirken einem möglichen Übergreifen eines KI-Ausverkaufs auf den Kryptomarkt entgegen.

Signal Acht: 2027 wird zum Carry-Jahr für Krypto-Trades

Trotz der Zinserhöhung der US-Notenbank im September auf 3.75–4.00 % dürfte die zurückkehrende Nachfrage nach Fremdkapital die Funding-Raten von Bitcoin und die Futures-Basis grösstenteils positiv halten. Sygnum erwartet, dass Carry-Trades – Long-Positionen am Spotmarkt und Short-Positionen in Futures – im Durchschnitt mehr abwerfen als Treasury Bills. 2026 waren die Funding-Raten während 67 aufeinanderfolgenden Tagen negativ. (Sygnum/mc/pg)