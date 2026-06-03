Nik Storonsky als European Banker of the Year 2025 ausgezeichnet

Berlin – Nik Storonsky, Gründer und CEO von Revolut, ist als European Banker of the Year 2025 ausgezeichnet worden. Der von der dfv Euro Finance Group organisierte Award zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der europäischen Bankenbranche.

Seit 1994 wird der Preisträger jährlich von der Gruppe der 20+1 bestimmt – einer Jury führender Finanzjournalisten aus ganz Europa, darunter The Financial Times, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Manager Magazin, ZDF und CNBC. Bisherige Preisträger waren Führungspersonen grosser globaler Banken, Zentralbanken und europäischer Institutionen, wie etwa in den Vorjahren Carlo Messina (Intesa Sanpaolo) und Sergio Ermotti (UBS).

Nun geht die die Auszeichnung zum ersten Mal in der Geschichte des Awards an den Gründer und CEO einer Neobank. Die Entscheidung spiegelt einen tiefgreifenden Wandel im europäischen Finanzsektor wider. In den vergangenen zehn Jahren haben sich technologiegetriebene Plattformen, die konsequent um das alltägliche Finanzverhalten ihrer Kunden gebaut sind, vom Rand in den Mainstream des europäischen Bankings bewegt. Eine neue Generation von Banken und Bankern spielt eine zunehmend zentrale Rolle bei der Gestaltung des Finanzsystems des Kontinents.

Andreas G. Scholz, Vorsitzender der Geschäftsführung der dfv Euro Finance Group, kommentiert: «Revolut startete mit einer einfachen Idee: grenzüberschreitende Zahlungen einfacher und günstiger zu machen. Zehn Jahre später ist es eine der profitabelsten und am schnellsten wachsenden Finanzplattformen der Welt. Was Nik Storonsky jedoch wirklich auszeichnet, ist, dass er immer ein europäischer Banker im Herzen war und nie aufgehört hat, grösser zu denken. Daher ist Nik Storonsky ein mehr als würdiger European Banker of the Year.»

Über 75 Millionen Kunden in 40 Märkten

Im Jahr 2015 in Europa gegründet, hat sich Revolut zum wertvollsten privaten Technologieunternehmen Europas entwickelt (75 Milliarden US-Dollar) und bedient heute mehr als 75 Millionen Kunden in 40 Märkten weltweit. Das Unternehmen hat sich von Zahlungen und Währungsumtausch zu einer umfassenden Finanzplattform entwickelt, die Ausgaben, Sparen, Investieren, Geschäftsbanking und Lifestyle-Services abdeckt.

Im Zuge seiner internationalen Expansion beschleunigt Revolut den Aufbau seines globalen Banknetzwerks. Nach dem Start des vollständigen Bankbetriebs in Mexiko, dem Abschluss der Mobilisierungsphase im Vereinigten Königreich Anfang 2026 und der Einreichung eines Antrags auf eine französische Banklizenz reichte Revolut im März 2026 auch einen formellen Antrag auf eine nationale Banklizenz in den USA ein. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, in den nächsten fünf Jahren 11,5 Milliarden Euro zu investieren, um die internationale Expansion in 29 neue Märkte voranzutreiben, mit dem strategischen Ziel, bis Mitte 2027 100 Millionen Kunden zu erreichen. (mc/pg)