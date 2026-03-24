Revolut gewinnt in der Schweiz rund 240’000 neue Kunden

London / Zürich – Die britische Neobank Revolut hat ihr schnelles Wachstum im vergangenen Jahr in der Schweiz fortgesetzt. Insgesamt hat sie 2025 laut eigenen Angaben hierzulande über 240’000 neue Kundinnen und Kunden gewonnen. Auch international hat Revolut im vergangenen Geschäftsjahr rasant zugelegt.

Schweizweit wird Revolut mittlerweile von «mehr als einer Million Kunden» genutzt, wie das britische Finanzunternehmen am Dienstag mitteilte. Die Schweiz gehöre damit zu den wichtigsten Wachstumsmärkten. Weltweit zählte Revolut Ende 2025 68,3 Millionen Privatkunden, was einem Anstieg um gut 16 Millionen Kundinnen und Kunden innert Jahresfrist entspricht. Dazu kamen 767’000 Geschäftskunden (+33 Prozent).

Im Schweizer Markt zeige sich die internationale Ausrichtung in dem Wachstum bei den internationalen Kartenzahlungen von 61 Prozent, schreibt Revolut in der Mitteilung. Gleichzeitig sei der Anteil inländischer Kartenzahlungen im Jahresvergleich um 28 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 29 Prozent legte auch das Geschäftskundensegment in der Schweiz klar zu.

Gewinn um zwei Drittel gestiegen

Weltweit klettert der Konzernumsatz des britischen Finanzunternehmens laut den am Dienstag veröffentlichten Zahlen den Konzernumsatz 2025 um 46 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. Auch die Gewinnzahlen erreichten neue Rekordwerte: Unter dem Strich resultierte ein um 65 Prozent gestiegener Nettogewinn von 1,5 Milliarden Euro. Damit habe Revolut im fünften Jahr in Folge einen Nettogewinn erzielt.

Mittlerweile nutze jeder fünfte Erwerbstätige in Europa Revolut, heisst es in der Mitteilung. Insgesamt stieg das gesamte Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr um 66 Prozent auf 1,5 Billionen Euro. Die Anzahl der Transaktionen pro Kunden erhöhten sich dabei um 24 Prozent.

Noch keine Schweizer Banklizenz

Revolut operiert mittlerweile in mehr als 30 von insgesamt 40 Märkten als lizenzierte Bank. Im laufenden Monat hatte die Neobank mitgeteilt, dass sie offiziell einen Antrag auf eine US-Banklizenz gestellt hat.

In der Schweiz verfügt das britische Fintech weiterhin über keine Bankbewilligung. Die Schweizer Niederlassung von Revolut operiert lediglich mit einer Bewilligung der Finanzmarkaufsicht Finma als «lokale Repräsentanz». Diese erlaubt es dem Finanzunternehmen, hierzulande aktiv Kunden anzuwerben. (awp/mc/ps)

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