Novigenix erhält 1,8 Mio. Euro zur Industrialisierung der KI-gestützten Flüssigbiopsie

Lausanne – Novigenix, ein Anbieter von KI-gesteuerten Präzisionslösungen für die Flüssigbiopsie, hat im Rahmen der neuen BRECISE IHI-Förderung, die von der Forschungsinitiative der Europäischen Union (EU) finanziert wird und sich auf die Revolutionierung der Krebsdiagnostik, -behandlung und -überwachung durch fortschrittliche Multiomik und künstliche Intelligenz konzentriert, 1,8 Millionen Euro erhalten.

Das BRECISE-Konsortium wurde letzte Woche in Madrid auf der 40. Sitzung des Kongresses der European Association of Urology vorgestellt. Das von der Innovative Health Initiative (IHI) im Rahmen des Programms Horizon Europe kofinanzierte Projekt, an dem mehrere Interessengruppen beteiligt sind, zielt darauf ab, die Patientenversorgung durch die Integration von Biomarkern auf der Grundlage von Next-Generation Sequencing (NGS) mit KI-gestützten Entscheidungsfindungsmechanismen zu verbessern.

BRECISE will kritische Herausforderungen in der Onkologie, insbesondere bei Prostata- und Blasenkrebs, angehen, indem es die klinische Validierung von multimodalen Biomarkern beschleunigt.

Brian Hashemi, CEO von Novigenix, sagte: «Unsere Beteiligung an BRECISE ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in unserer Mission, die Ergebnisse für Patienten durch datengesteuerte Präzisionsonkologie zu verbessern. Unser Beitrag besteht darin, die Expertise einzubringen, die wir in einem Jahrzehnt der Entwicklung von KI-gestützten Flüssigbiopsielösungen aufgebaut haben, darunter LITOSeek™, das durch die Integration von transkriptomischen und genomischen Biomarkern mit fortschrittlicher KI-Modellierung beispiellose prädiktive Einblicke in die Immunreaktion auf die Tumorbiologie und Therapieresistenz bietet.»

Die derzeitigen Onkologieprogramme haben Probleme mit der genauen Vorhersage des Ansprechens von Patienten, was häufig zu einer suboptimalen Behandlung und schlechten Behandlungsergebnissen führt. Durch die Integration der Vollblut-RNA-Sequenzierung mit der Analyse der zirkulierenden Tumor-DNA (ctDNA) bietet die LITOSeek™-Plattform von Novigenix eine noch nie dagewesene Vorhersage des klinischen Nutzens, indem sie eine Flüssigbiopsie der nächsten Generation ermöglicht:

Bessere Patientenstratifizierung : Identifizierung von Respondern und Non-Respondern auf spezifische Therapien mit erhöhter Präzision.

: Identifizierung von Respondern und Non-Respondern auf spezifische Therapien mit erhöhter Präzision. Verbesserte Vorhersage unerwünschter Ereignisse : Verringerung behandlungsbedingter Komplikationen durch verbesserte Risikobewertung.

: Verringerung behandlungsbedingter Komplikationen durch verbesserte Risikobewertung. Optimierte Arzneimittelentwicklung: Unterstützung von Biopharma-Partnern bei der Auswahl der richtigen Patientenpopulationen für klinische Studien, Verbesserung von Effizienz und Erfolgsquoten.

Dr. Ralf Hoffmann, Principal bei Philips Research und industrieller Projektleiter für BRECISE, sagte: «BRECISE stellt einen Paradigmenwechsel in der Präzisionsonkologie und Krebsbehandlung dar. Durch den Einsatz fortschrittlicher NGS-Technologien und die Integration von KI zur Validierung von Biomarker-Modellen können wir eine personalisierte Behandlung für Patienten mit Prostata- und Blasenkrebs ermöglichen. Dieser Ansatz verbessert nicht nur die Ergebnisse für die Patienten, sondern optimiert auch die Ressourcen des Gesundheitswesens, indem er genauere und effizientere Behandlungsentscheidungen ermöglicht. BRECISE bringt die Zukunft der Krebsbehandlung in die Gegenwart.»

Dr. Pedro Romero, Chief Medical and Scientific Officer bei Novigenix, fügte hinzu: «Die Teilnahme an BRECISE steht im Einklang mit unserer Mission, Innovationen in der Präzisionsonkologie voranzutreiben. Durch die Integration von multimodalen Biomarkern mit KI-gestützter Analytik können wir die therapeutische Entscheidungsfindung deutlich verbessern und bieten damit eine echte Chance, Behandlungsstrategien zu personalisieren und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.»

Seit über einem Jahrzehnt steht Novigenix an der Spitze der KI-gestützten Flüssigbiopsie-Lösungen. Durch kontinuierliche Innovation hat das Unternehmen eine ISO 13485-zertifizierte KI-Analyseplattform entwickelt, die Biopharmaunternehmen mit neuartigen Biomarker-Entdeckungen, Immunprofilen und prädiktiven Modellierungsfunktionen ausstattet. Die BRECISE-Initiative stärkt die Positionierung von Novigenix als zentraler Akteur in der KI-gesteuerten Gesundheitslandschaft und bekräftigt das Engagement des Unternehmens, die Technologie zu nutzen, um das Risiko in der Arzneimittelentwicklung zu senken und die Einführung der Präzisionsmedizin zu beschleunigen. (Novigenix/mc/hfu)

Novigenix

BRECISE von IHI