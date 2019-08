NZZ-Gruppe verbessert im Halbjahr operative Marge

Zürich – Die NZZ-Mediengruppe hat sich im ersten Halbjahr 2019 in einem schwierigen Medienmarkt behauptet. Auf vergleichbarer Basis erzielte die Gruppe im Kerngeschäft ein stabiles operatives Ergebnis. Zulegen konnte die Gruppe im Nutzermarkt.

Die Ausgliederung der Regionalmedien an CH Media prägten das Halbjahresergebnis der NZZ-Mediengruppe. Der Gesamtertrag erreichte noch 110,3 Millionen Franken gegenüber 203 Millionen Franken in der Vorjahresperiode, wie die NZZ am Dienstag mitteilte.

Der Umsatz, bereinigt um die Einflüsse des geänderten Konsolidierungskreises und nicht weitergeführte Geschäfte, nahm um 2 Prozent zu. Um den gleichen Prozentsatz stieg der Ertrag im Nutzermarkt, was auf einen Zuwachs von 5 Prozent bei der zahlenden Kundschaft seit Juni 2018 zurückzuführen ist.

Deutlich tieferer Gesamtaufwand

Der Gesamtaufwand sank auf 105 Millionen Franken gegenüber 190,4 Millionen Franken in der Vorjahresperiode. Tieferen Direktkosten und Einsparungen beim Personalbestand standen Mehrausgaben für strategische Projekte gegenüber.

Das anteilige Ergebnis am Joint Venture CH Media betrug im ersten Halbjahr 2,9 Millionen Franken. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sank auf 8,2 (zuvor 12,6) Millionen Franken und das Gruppenergebnis auf 9,4 (11,3) Millionen Franken.

EBIT-Marge und Umsatzrendite verbessert

Sowohl die EBIT-Marge (7,4 Prozent nach 6,2 Prozent in der Vorjahresperiode) als auch die Umsatzrendite (8,5 Prozent nach zuvor 5,6 Prozent) verbesserten sich. Die Einflüsse der geänderten Konsolidierung hinterliessen hier ebenfalls ihre Spuren.

Für das zweite Halbjahr 2019 strebt die NZZ-Mediengruppe an, im Nutzermarkt weiter zu wachsen. Der Fokus liegt dabei unverändert auf strategischen Initiativen sowie auf der Transformation hin zu digitalen und mobile first-Angeboten.

Die NZZ-Gruppe steht weiter auf der Kostenbremse. Sie wird ferner Massnahmen zur Steigerung der Effizienz konsequent umsetzen. Die Gruppe rechnet damit, dass das Medienumfeld in den kommenden Monaten herausfordernd bleibt. (awp/mc/ps)

NZZ-Mediengruppe

Zusätzliche Informationen zur AG für die Neue Zürcher Zeitung wie

aktueller Kurs

Kursverlauf

Unternehmensporträt

und vieles mehr

finden Sie bei der Zürcher Kantonalbank hier…