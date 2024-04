Oculis gibt den Abschluss einer überzeichneten Direktplatzierung von 59 Mio Dollar bekannt

Zug – Die Oculis Holding AG (Nasdaq Global Market: OCS) hat am 11. April 2024 eine Finanzierung in Höhe von rund 59 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die aus der Ausgabe von 5 Millionen ihrer Stammaktien mit einem Nennwert von CHF 0. 01 pro Aktie zu einem Kaufpreis von $11,75 pro Aktie bestand. Ein für die Notierung seiner Stammaktien am Nasdaq Iceland Main Market erforderlicher Prospekt wurde von der Finanzaufsicht der isländischen Zentralbank genehmigt.

«Wir freuen uns, eines der wenigen Biotech-Unternehmen zu werden, die sowohl in den USA als auch in Island, dem Ursprungsland der OPTIREACH-Technologie, börsennotiert sind», sagte Dr. Riad Sherif, Chief Executive Officer von Oculis. «Wir sind dankbar für die Unterstützung unseres neuen Investorenkonsortiums, einer Gruppe, die unser Engagement für die Rettung des Sehvermögens und die Verbesserung der Augenheilkunde mit potenziell transformativen Therapien teilt. Darüber hinaus freuen wir uns darauf, die ersten Ergebnisse unserer Phase-2b-RELIEF-Studie OCS-02 noch in diesem Quartal vorzustellen.»

Im Zusammenhang mit der Finanzierung hat Oculis Zeichnungsangebote von einem Konsortium neuer isländischer institutioneller und bestehender Investoren angenommen. Der Abschluss und die Abwicklung der Finanzierung wird für den 22. April 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Die Bruttoeinnahmen von Oculis aus der Finanzierung werden sich vor Abzug der Emissionskosten voraussichtlich auf 59 Millionen Dollar belaufen. Oculis beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Finanzierung zu verwenden, um seine klinische Entwicklungspipeline voranzutreiben und zu beschleunigen, sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke. Oculis ist der Ansicht, dass die Nettoerlöse aus der Finanzierung zusammen mit den derzeitigen Barmitteln, Barmitteläquivalenten und kurzfristigen Anlagen ausreichen werden, um den Betrieb und die Investitionsanforderungen bis in die zweite Hälfte des Jahres 2026 zu finanzieren.

Oculis beantragte bei der Nasdaq Island die Zulassung ihrer Stammaktien zum Handel an der Nasdaq Island Main Market («Main Market») unter dem Tickersymbol «OCS». Am 11. April 2024 genehmigte die isländische Zentralbank, Finanzaufsicht, den Prospekt von Oculis in Bezug auf die Notierung am Hauptmarkt. Die Nasdaq Island wird den ersten Handelstag mit einer Vorankündigung von mindestens einem Tag bekannt geben. Der Prospekt wird auf der Website von Oculis unter https://investors.oculis.com/financials-filings verfügbar sein. (Oculis/mc/hfu)