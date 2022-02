ODDO BHF Asset Management stärkt mit Hilko de Brouwer den Vertrieb in Europa

Frankfurt – ODDO BHF Asset Management hat zum 1. Februar 2022 Hilko de Brouwer, MSc, CFA, als neuen Global Head of Sales an Bord geholt. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Ambition, das Geschäft mit institutionellen Kunden und Vertriebspartnern in Europa weiter auszubauen.

Mit Kundenzufriedenheit als oberster Priorität wird es de Brouwers Aufgabe sein, den Vertrieb über die gesamte Palette an Investmentlösungen für börsennotierte wie auch nicht-börsennotierte Finanzanlagen auszubauen und die Vertriebs- und Client-Service-Teams noch besser miteinander zu verzahnen. Zum Team zählen etwa 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Luxemburg, Schweden und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Dank seiner über 20-jährigen Erfahrung im internationalen Vertrieb mit Stationen unter anderem in Frankfurt, Zürich, London und Amsterdam bringt de Brouwer ein umfassendes Verständnis für die Märkte und die Bedürfnisse der Kunden von ODDO BHF Asset Management mit. Als Mitglied des Global Management Committee wird er sein Büro in Frankfurt haben und direkt an den CEO von ODDO BHF Asset Management, Nicolas Chaput, berichten. (ODDO/mc)

ODDO BHF Asset Management