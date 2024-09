Open Forest Protocol schliesst Seed-Runde ab

Über Open Forest Protocol

Open Forest Protocol ist eine offene Plattform für die Messung, Berichterstattung und Überprüfung von Wäldern, die auf einer kohlenstoffneutralen Blockchain basiert. Als öffentliches Protokoll hat OFP seinen juristischen Sitz in Zug, Schweiz, ein Team von Entwicklern in der Ukraine, Spezialisten vor Ort in Ostafrika und Mittelamerika, Ingenieure und Ökonomen in den USA, Juristen und Geschäftsführer in West- und Nordeuropa. OFP Atlas Explorer