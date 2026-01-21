Partners Group engagiert Joshua Hartz für eigeständigen neuen Bereich

Zürich – Der Vermögensverwalter Partners Group baut ein eigenständiges Team für «Special Opportunities» auf. Geleitet werden soll es von Joshua Hartz, der von Bain Capital kommt.

In den kommenden zehn Jahren werde aufgrund des wirtschaftlichen Wandels mit einem Wachstum der Investitionsmöglichkeiten in unerschlossenen Märkten gerechnet, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die neue Strategie ergänze die bestehenden Bereiche Private Equity, Infrastructure, Private Credit, Real Estate und Royalties (Lizenzgebühren).

Nachdem der Zuger Asset Manager bereits in der Vergangenheit entsprechende Investments verfolgt hat, werde nun ein spezielles Team in den USA, Europa und Asien aufgebaut. Der Bereich Special Opportunities werde weltweit investieren: Gründergeführte oder wachstumsorientierte Unternehmen sollen mit strukturierter Liquidität versorgt werden, und attraktive Vermögenswerte mit wenig finanziellem Spielraum und/oder mit keinem Zugang zu traditionellem Kapital stehen im Fokus.

Als Leiter des Bereichs wurde Joshua Hartz ernannt, der als Partner von Bain Capital zum Unternehmen gestossen ist und 19 Jahre Branchenerfahrung mitbringt. Er werde das Team von Zug und Sydney aus aufbauen. (awp/mc/pg)