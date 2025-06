Partners Group übernimmt US-Kraftwerkentwickler

Baar – Der Privatmarkt-Spezialist Partners Group kauft im Namen seiner Kunden den US-Kraftwerkentwickler PowerTransitions. Insgesamt sollen dabei über 450 Millionen Dollar in dessen zukünftiges Wachstum investiert werden, wie das Zuger Finanzunternehmen am Mittwoch mitteilte.

PowerTransitions kauft und saniert den Angaben zufolge veraltete oder vor der Einstellung stehende Wärmekraftwerke, die an das Stromnetz angeschlossen sind. Solche Kraftwerke könnten durch den Einbau von Solar- oder Batteriespeichersystem erweitert und modifiziert werden.

Gleichzeitig mit der Investition von Partners Group werde PowerTransitions ein 226 MW-Portfolio von Erdgaskraftwerken übernehmen. Zudem habe es bereits eine 3 GW-Pipeline an Wärmekraftanlagen identifiziert, die für seine Strategie attraktiv sei. Rückenwind erhalte PowerTransitions aus der alternden Infrastruktur in den USA, die mit einer steigende Energienachfrage aus den wachsenden Datencenter-Kapazitäten konfrontiert sei.

Bei PowerTransitions handelt es sich um die zweite Investition von Partners Group in die US-Energiebranche in diesem Jahr. Im März hatte das Zuger Unternehmen bereits ein 1,9-GW-Portfolio von erdgasbefeuerten Kraftwerken in Kalifornien sowie der Anlagenbetreiberin Middle River Power übernommen. (awp/mc/pg)