Partnerschaft zwischen Wyden und Taurus automatisiert Handel und Verwahrung von Kryptoassets

Zürich – Wyden, eine institutionelle Handelsplattform für digitale Vermögenswerte, und Taurus, ein Anbieter von Infrastruktur für digitale Assets auf Unternehmensebene, haben eine strategische Kooperation geschlossen. Dabei wird die institutionelle Trading-Plattform von Wyden – Wyden Infinity – mit der robusten Verwahrinfrastruktur von Taurus-PROTECT gekoppelt. Die Integration ermöglicht es regulierten Institutionen, den Handel mit digitalen Vermögenswerten ohne manuelle Transfers oder operative Behelfslösungen durchzuführen.

Dadurch entsteht ein reibungsloser, vollständig automatisierter Workflow über alle verbundenen Systeme hinweg.

Institutionelle Sicherheit bei digitalen Assets

Wyden steuert die Handelsausführung, das Routing sowie die Auftragsverwaltung, während Taurus-PROTECT für die sichere, regulierte Verwahrung der Vermögenswerte sorgt. Durch diese Architektur entfällt die Notwendigkeit, Börsen vorab zu finanzieren oder Vermögenswerte an Handelsplätzen zu halten, wodurch operative Risiken, wie beispielsweise das Gegenparteienrisiko, erheblich reduziert werden.

Sichere und optimierte Handelsausführung

Die gegenseitige Anbindung unterstützt Abwicklungsprozesse nahezu in Echtzeit, darunter Vorhandelsprüfungen, Nachhandelsbestätigungen und automatisierte Treasury-Transaktionen. Dies verbessert die Ausführungsgeschwindigkeit und -genauigkeit und gewährleistet gleichzeitig die Einhaltung der Governance-Kontrollen, Genehmigungsrunden und Prüfbarkeit für Banken und Finanzdienstleister.

Durch die Nutzung der Ausführungs- und Automatisierungsfunktionen von Wyden in Kombination mit den Möglichkeiten der sicheren Verwahrung von Taurus-PROTECT, können Banken und Broker Geschäfte mit digitalen Assets zuverlässig, transparent und effizient managen.

„Die Verbindung aus robuster Verwahrinfrastruktur von Taurus-PROTECT mit der Automatisierungslösung über den gesamten Handelszyklus von Wyden liefert eine überzeugende Lösung für institutionelle Kunden“, sagt Andy Flury, Gründer von Wyden. „Diese Integration vereinfacht komplexe Front- und Backoffice-Prozesse und bietet Kunden einen einzigen, automatisierten Prozess von der Verwahrung über den Handel bis zur Abwicklung mit der erforderlichen Transparenz und Kontrolle auf breiter Ebene.“

„Gemeinsam schließen wir die Lücke zwischen Verwahrung und Trading für institutionelle Kunden, sagt Victor Busson, Leiter Marketing bei Taurus. „Institutionen können Transaktionen direkt vom Verwahrkonto aus mit automatisierten Arbeitsabläufen und unter vollständiger Wahrung der regulatorischen Aufsichtspflichten ausführen und abwickeln.“ (Wyden/mc/hfu)