Patrick Caspar wird neues Mitglied der SZKB-Geschäftsleitung

Schwyz – Dr. Patrick Caspar wird per 1. April 2021 bei der Schwyzer Kantonalbank die Leitung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden übernehmen. Er folgt auf Lukas Camenzind, der eine selbständige Beratungstätigkeit im Bereich Veränderungsmanagement aufnimmt.

Patrick Caspar studierte an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaft. Anschliessend doktorierte er zum Thema «Schnittstellenmanagement in virtuellen Dienstleistungsunternehmen». Nach Lehr- und Wanderjahren in Vancouver und als Financial Consultant startete er im April 2003 als Senior Produktmanager bei der Graubündner Kantonalbank. Bereits im Januar 2004 wurde er zum Leiter Finanzierungsprodukte ernannt. Ab Januar 2006 bis zu seinem Wechsel zur Schwyzer Kantonalbank verantwortete er als Leiter Vertriebsentwicklung zahlreiche Projekte und Initiativen, um das Marktpotenzial im Vertrieb noch besser ausschöpfen zu können. Im Februar 2020 wechselte er zur Schwyzer Kantonalbank und leitete die Region Ausserschwyz mit neun Filialen und dem Gewerbekundenzentrum.

In all diesen Funktionen konnte er wertvolle und breite Erfahrungen in der strategischen und operativen Vertriebsführung sammeln. Seine Kompetenzen erweiterte er unter anderem mit dem Executive Programm der Swiss Banking School und befasste sich dort mit dem strategischen Pricing bei Banken. Der 46-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei Töchtern, wohnt in Chur und wird zusätzlich in der Region Ausscherschwyz Wohnsitz nehmen.

Zur Besetzung von Patrick Caspar als Geschäftsbereichsleiter Privat- und Firmenkunden sagt CEO Susanne Thellung: «Wir freuen uns, dass sich im Auswahlprozess ein interner Bewerber durchgesetzt hat. Patrick Caspar bringt Vertriebskompetenz, Führungsstärke und Umsetzungskraft mit, um die Position der SZKB im Vertrieb zu stärken und weiter auszubauen. Er ergänzt mit seiner Art und Persönlichkeit die vorhandenen Stärken der Geschäftsleitung in idealer Weise». (SZKB/mc)