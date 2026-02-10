PETRUSCHENKO CONSULTING lanciert EAM Resilience Program

Zürich – PETRUSCHENKO CONSULTING lanciert das EAM Resilience Program, eine neue Initiative zur gezielten Stärkung der operativen Resilienz unabhängiger Vermögensverwalter (External Asset Manager, EAMs) in der Schweiz. Das Programm adressiert eine zentrale, oft unterschätzte Verwundbarkeit in der Vermögensverwaltungsbranche – mit Relevanz weit über einzelne Marktteilnehmer hinaus.

Unabhängige Vermögensverwalter sind ein integraler Bestandteil der Schweizer Finanzwertschöpfungskette. Viele von ihnen arbeiten mit schlanken Organisationen und stützen sich stark auf externe IT- und Servicepartner. In der Praxis führt dies häufig zu fehlender Transparenz über Zuständigkeiten, Abhängigkeiten sowie den tatsächlichen Reifegrad von IT-Infrastruktur und Cyber Security. Diese Lücken stellen nicht nur ein Risiko für einzelne EAMs dar, sondern wirken sich auch auf angebundene Depotbanken und weitere Partner aus.

Das EAM Resilience Program setzt genau an diesem Punkt an. Im Zentrum steht ein strukturiertes, onlinebasiertes Assessment, das eine fundierte Standortbestimmung ermöglicht. Der Fokus liegt bewusst auf Strukturen, Prozessen und Verantwortlichkeiten – nicht auf technischen Details. Dadurch ist keine IT- oder Cybersecurity-Expertise erforderlich.

Für kleine und mittelgrosse EAMs ohne eigene IT- oder Security-Teams

Teilnehmende EAMs erhalten einen professionell aufbereiteten, personalisierten Bericht mit klaren Handlungsempfehlungen. Dieser dient sowohl als interne Orientierungshilfe als auch als sachliche Grundlage für den Dialog mit bestehenden oder potenziellen IT-Dienstleistern.

„Wenn wir über die Stabilität des Finanzplatzes sprechen, müssen wir auch die operative und digitale Widerstandsfähigkeit unabhängiger Vermögensverwalter mitdenken. Sie sind ein kritisches Bindeglied in der Wertschöpfungskette. Das EAM Resilience Program soll Transparenz schaffen, Verantwortlichkeiten klären und EAMs dabei unterstützen, ihre operative Resilienz pragmatisch und proportional zu stärken“, sagt Dimitri Petruschenko, Inhaber von PETRUSCHENKO CONSULTING.

Das Programm richtet sich insbesondere an kleine und mittelgrosse EAMs ohne eigene IT- oder Security-Teams. Es wird von führenden Schweizer Compliance- und Rechtsexperten als wichtiger Schritt zur systematischen Auseinandersetzung mit operativer Resilienz eingeordnet.

Die Teilnahme am EAM Resilience Program ist für alle EAMs kostenlos. Ergänzend lädt PETRUSCHENKO CONSULTING Banken, Dienstleister und weitere Marktteilnehmer ein, sich als Partner an der Initiative zu beteiligen und damit aktiv zur Stärkung des gesamten EAM-Ökosystems beizutragen. (Petruschenko/mc/hu)