Philipp Good ergänzt den Verwaltungsrat von Helvetica

Zürich – Die Generalversammlung hat Philipp Good (48) zum Mitglied des Verwaltungsrates der Helvetica Property Group AG und der Fondsleitungsgesellschaft Helvetica Property Investors AG gewählt. Er erweitert einerseits das Gremium der Gruppe sowie jenes der Fondleitungsgesellschaft, welches sich aus Peter E. Bodmer (Präsident), Dr. Hans Ueli Keller (Vize-Präsident), Dr. Franziska Blindow-Prettl, Theodor Härtsch und Herbert Kahlich zusammensetzt. Herbert Kahlich wird im Frühjahr 2025 nach zehnjähriger Tätigkeit im Verwaltungsrat der Helvetica sein Amt niederlegen und aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

Philipp Good bringt langjährige Erfahrung im Asset, Portfolio und Produkt Management, im Umgang mit Anlagen von Vorsorgegeldern und auf Nachhaltigkeit spezialisierte Investitionsprodukte mit. Mit seiner fundierten Expertise in der Entwicklung und Umsetzung von nachhaltigen Investitionsstrategien, die ökologische, soziale und ökonomische Kriterien berücksichtigen, ist er eine wertvolle Bereicherung für den Verwaltungsrat von Helvetica. Philipp Good ist seit 20 Jahren in leitenden Positionen im Asset Management tätig und hält einen Master-Abschluss in Corporate Finance der Hochschule Luzern.

«Seine ausgewiesene Erfahrung im Bereich nachhaltige Anlagelösungen wird dazu beitragen, dass die Helvetica Immobilienfonds für die Zukunft gerüstet und attraktiv positioniert sind, um für unsere Investoren langfristig stabile und attraktive Renditen zu erzielen,» sagt Peter E. Bodmer, Verwaltungsratspräsident von Helvetica, und «wir heissen Philipp Good im Verwaltungsrat von Helvetica ganz herzlich willkommen».

Philipp Good äussert sich engagiert zu seiner Wahl: «Ich freue mich darauf, mein Wissen und Netzwerk im Bereich nachhaltige Investments einzubringen und gemeinsam mit dem Verwaltungsrat an der Weiterentwicklung von Helvetica und ihren Immobilienfonds zu arbeiten. Mein Ziel ist es, innovative und verantwortungsvolle Anlagelösungen zu schaffen, die sowohl wirtschaftlichen Erfolg als auch positive gesellschaftliche Auswirkungen ermöglichen. (Helvetica/mc/ps)