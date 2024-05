Portfolios der Reichen setzen 2023 vor allem auf Zinsrenditen

Zürich – Die Vermögenden dieser Welt haben 2023 wieder vermehrt auf festverzinsliche Anlagen gesetzt. Dafür dürften sie laut dem «Global Family Office Report» der UBS ihre Immobilieninvestitionen im laufenden Jahr weiter reduzieren.

Vor allem die höheren Zinsen hätten dazu geführt, dass die von der UBS verwalteten Vermögen der Reichen wieder vermehrt Renditen mit Obligationen und Anleihen erzielten, erklärte Maximilian Kunkel, Investmentchef bei Global Family and Institutional Wealth der UBS.

Knapp ein Fünftel des Kapitals liege im Bereich festverzinsliche Anlagen, sagte Kunkel am Mittwoch. Weiter reduziert hätten die Vermögenden dafür ihre Anlagen in Immobilien. Nur noch rund 10 Prozent der Gelder würden in diesem Sektor angelegt. Dieser rückläufige Trend dürfte sich laut Kunkel auch im Jahr 2024 fortsetzen.

Aktien dominieren

Insgesamt gesehen bleiben aber gemäss der UBS Aktienanlagen das dominierende Gewicht in den Portfolios. Der Aktienanteil bestehend aus den Bereichen Equities und Private Equity bringen es gemeinsam auf durchschnittlich 50 Prozent in den Portfolios. Hier sei vor allem das Thema künstliche Intelligenz und entsprechende Firmen der bestimmende Faktor für Aktieninvestitionen.

Mit Blick auf die nächsten fünf Jahre erwarten die Family Offices wieder eine Normalisierung des Zinsniveaus. Daher planen laut dem Bericht fast die Hälfte aller Family Offices die Investitionen in Aktien weiter zu erhöhen.

Als grösste mittelfristige Risiken bezeichnen die Family Offices den Klimawandel und weitere mögliche Schuldenkrisen. Die Inflation und hohe Zinsen seien höchstens für die den nächsten 12 Monaten noch ein Thema, würden aber längerfristig eine weniger wichtige Rolle spielen bei den Anlageentscheiden, so Kunkel. (awp/mc/pg)

Global Family Office Report