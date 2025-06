Postfinance ernennt Claudio Gaugler zum Finanzchef

Bern – Die Postfinance hat einen neuen Finanzchef gefunden. Claudio Gaugler wird per Anfang September die Nachfolge des im März 2025 ausgeschiedenen langjährigen CFO Kurt Fuchs übernehmen, wie die Post-Tochter am Donnerstag mitteilte.

Der 40-jährige Gaugler war in den vergangenen Jahren bei der Credit Suisse und der UBS in verschiedenen Finanzfunktionen im In- und Ausland tätig, wie es in der Mitteilung heisst. Seit 2023 war er CFO der Credit Suisse Asset Management und hat laut den Angaben in dieser Funktion unter anderem die finanzielle Integration in die UBS gesteuert.

Der frühere Post-Finanzchef Kurt Fuchs hatte im Juni 2024 bekanntgegeben, dass er nach 13 Jahren in der Funktion vorzeitig in den Ruhestand treten werde. Er wolle damit den Weg für ein neues Führungsteam um CEO Beat Röthlisberger freimachen, der seinen Posten im vergangenen Sommer angetreten hatte.

Marc Bonfils, der seit dem Ausscheiden von Kurt Fuchs zum ad interim Finanzchef fungiert, soll den Bereich Finance nun bis zum Amtsantritt von Gaugler leiten und so eine geordnete Übergabe gewährleisten. Er werde danach wieder angestammte Position als Leiter Tresorerie übernehmen, heisst es. (awp/mc/ps)