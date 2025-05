Postfinance erzielt im ersten Quartal höheren Betriebsgewinn

Bern – Die Postfinance hat im ersten Quartal 2025 zwar weniger Ertrag erwirtschaftet, aber dennoch deutlich mehr verdient. Derweil stagnierten die Kundenvermögen.

Konkret stieg das Betriebsergebnis der Postfinance in den ersten drei Monaten 2025 im Vergleich zur Vorjahresperiode auf 68 von 41 Millionen Franken, wie die Post am Mittwoch mitteilte. Gleichzeitig ging der Betriebsertrag um 19 Prozent auf 416 Millionen Franken zurück. Die Kundenvermögen stagnierten mit 107,1 Milliarden Franken (+0,4%) in etwa auf dem Niveau von Ende 2024.

Tieferer Konzerngewinn bei der Post

Die Post insgesamt verdiente operativ (EBIT) im ersten Quartal mit 57 Millionen deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum, als es noch 87 Millionen waren. Der Konzerngewinn brach gar um mehr als die Hälfte auf 36 Millionen von zuvor 84 Millionen Franken ein. Auch der Betriebsertrag ging um 5 Prozent 1,83 Milliarden Franken zurück.

Mit der im Januar 2025 eingeführten neuen Strategie will sich die Postfinance stärker auf die Bedürfnisse ihrer Kundinnen und Kunden ausrichten, um damit ihre Stellung im Markt zu stärken. Die Post ihrerseits wolle weiter in den Ausbau von physischen und digitalen Produkten und Dienstleistungen investieren, heisst es. (awp/mc/pg)