PostFinance lanciert in Zusammenarbeit mit Sygnum Bank neues Krypto-Angebot für 2,5 Millionen Kunden

Zürich – PostFinance lanciert in Partnerschaft mit Sygnum, einer globalen Digital-Asset-Banking-Gruppe, ein innovatives Krypto-Angebot für digitale Asset-Services über die B2B-Banking-Plattform von Sygnum.

PostFinance lanciert ein Krypto-Angebot, um ihren 2,5 Millionen Kundinnen und Kunden, die über 100 Milliarden Franken Kundenvermögen und 1,3 Milliarden Zahlungstransaktionen pro Jahr repräsentieren, einen sicheren Zugang zu den KryptoMärkten mit attraktiven Konditionen zu ermöglichen. Der benutzerfreundliche und transparente Zugriff auf 11 Kryptowährungen ist ab 50 US-Dollar für Depot, Trading oder sogar Krypto-Sparpläne erhältlich.

Durch die Nutzung der B2B-Banking-Plattform von Sygnum konnte PostFinance ein Krypto-Angebot nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren. Zu den Kundenvorteilen gehören der Zugang zum Handel und zur Depotführung rund um die Uhr, das Login von jedem PostFinance-Konto online oder in der App sowie ein sicherer Zugang über einen vertrauenswürdigen Schweizer Bankpartner.

Sicherer Zugang zum Krypto-Markt

PostFinance schliesst sich über 15 weiteren Schweizer Banken und internationalen Finanzinstituten auf der B2B-Plattform von Sygnum an, die FINMA-regulierte Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte nahtlos über eine API von einem vertrauenswürdigen Zugangspunkt zur Verfügung stellt. Sygnum hilft ihnen dabei, ihr Angebot zukunftssicher zu machen, indem sie einen grösseren Share-of-Wallet von Bestandskunden gewinnen, ihre Wettbewerbsposition verbessern und ihnen die Möglichkeit gibt, neue Services wie Staking in Zukunft schnell auf den Markt zu bringen. Als vollregulierter Digital-AssetSpezialist mit Schweizer Bankenlizenz kann Sygnum als eine der wenigen Banken weltweit eine sichere Brücke zwischen klassischem Finanzwesen und digitalen Vermögenswerten schlagen.

Diese Lancierung erfolgt im Anschluss an die Finanzierungsrunde von Sygnum in Höhe von mehr als 40 Millionen US-Dollar, an der auch die Lead-Investorin, die globale Asset-Management-Gruppe Azimut Holding, beteiligt war, sowie an die starke finanzielle und operative Performance von Sygnum im Jahr 2023. Sygnum schloss das Jahr 2023 mit einer annualisierten Umsatzrate von über 100 Millionen US-Dollar ab und erzielte im vierten Quartal einen positiven Cashflow.

Philipp Merkt, Chief Investment Officer von PostFinance AG sagt, «Das Thema Digital Assets ist aus der Finanzwelt nicht mehr wegzudenken und unsere Kund:innen wünschen sich Zugang zu diesem Markt bei PostFinance, ihrer vertrauenswürdigen Hausbank. Eine seriöse und etablierte Partnerin wie die Sygnum Bank mit einem exzellenten Service-Offering ist hier wichtiger denn je.»

Fritz Jost, Chief B2B Officer Sygnum Bank, fügt an «Sygnums B2B Banking ermöglicht unseren mehr als 15 Partnerbanken, eine rasche Markteinführung sowie ihr Angebot an regulierten Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte zu skalieren und kontinuierlich zu erweitern. Wir freuen uns, die PostFinance in die Lage zu versetzen, ihren Kunden Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte in institutioneller Qualität anzubieten. Mit dieser Lancierung bietet PostFinance einen Zugang zu KryptoAssets in wenigen Klicks über das E-Finance oder die PostFinance App.» (Sygnum/mc)