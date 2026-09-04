PostFinance und iqtax lancieren «TaxOptimizer»

Bern – Die neue KI-Plattform «TaxOptimizer» erleichtert das Ausfüllen der Steuererklärung und reduziert den Aufwand auf 5 bis 20 Minuten. Als Vermittlungspartnerin vertreibt PostFinance das Produkt von iqtax im Rahmen eines Pilotprojekts im Kanton Zürich.

Die Steuererklärung auszufüllen ist jedes Jahr mühsam. Denn dabei fällt mitunter viel manueller Aufwand an. Die KI-Plattform «TaxOptimizer» schafft nun Abhilfe. Sie verkürzt die Erstellung einer Steuererklärung je nach Komplexität auf 5 bis 20 Minuten. Zusammen mit iqtax lanciert PostFinance das Produkt in einem Pilotprojekt für Steuerzahlende im Kanton Zürich.

Die einzelnen Dokumente müssen zwar nach wie vor selbst beschafft werden. Sobald diese hochgeladen und einige Stammdaten eingegeben sind, wird die Steuererklärung jedoch automatisiert erstellt. Das mühsame Abtippen der Zahlen an den richtigen Stellen entfällt vollständig. Stattdessen müssen die Nutzenden die erfassten Daten nur noch prüfen und bestätigen. Anschliessend kann die Steuererklärung direkt an das kantonale Steueramt Zürich übermittelt werden.

Das Angebot ist ein zeitlich und örtlich begrenzter Pilot und steht vorderhand bis Ende 2026 für Steuerzahlende im Kanton Zürich zur Verfügung. Die Software kostet einmalig 49 Franken. Der Vertrag kommt zwischen den Steuerzahlenden und iqtax zustande. PostFinance agiert als Vermittlerin und wirbt über ihre Kanäle für das neue Angebot. Wer bis Ende Jahr den Kauf via PostFinance tätigt, erhält die Prüfung durch eine zertifizierte Fachperson im Wert von 89 Franken kostenlos dazu.

Eine Erleichterung im Alltag

«Die Steuererklärung ist ein wichtiges Puzzleteil der finanziellen Verpflichtungen aller Bürger:innen. Dieses soll aber keine Last darstellen», sagt Ron Schneider, Leiter Customer Experience bei PostFinance. «Mit der Software von iqtax steht eine effiziente Lösung bereit, die eine Erleichterung im Alltag schafft.» PostFinance habe sich bewusst entschieden, eine Partnerschaft mit einem bestehenden Produkt einzugehen, anstatt selbst ein Angebot von Grund auf zu entwickeln. «Damit leisten wir auch einen Beitrag zur Stärkung des Startup-Werkplatzes in der Schweiz.»

«Wir wollten keine schönere Maske für ein altes Formular bauen, sondern das Ausfüllen so weit wie möglich abschaffen», sagt Arbnor Jashari, CEO von iqtax. «Dass PostFinance unsere Plattform nun einem breiten Publikum zugänglich macht, ist ein Meilenstein – und erst der Anfang. Unser Ziel ist die vollständig smarte Steuererklärung in der ganzen Schweiz.»

Im ersten Quartal 2027 wird PostFinance die Pilotphase auswerten und über die weiteren Schritte, die Einbindung weiterer Kantone sowie die Zusammenarbeit mit iqtax entscheiden. (Postfinance/mc/hfu)

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