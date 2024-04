Progile: 1,3 Millionen Franken Startkapital für autonome Softwaretests

Zürich – Das Startup progile hat die KI-Plattform TestResults.io entwickelt, um Softwareentwicklern und Testern die Möglichkeit zu geben, hochwertige Software zu liefern. Mit dem Abschluss der Seed-Finanzierungsrunde verfügt das Startup über die nötigen Mittel, um seine Technologie weiterzuentwickeln und in neue Märkte zu expandieren.

Software spielt für die meisten Unternehmen eine zentrale Rolle. Die Qualität bestehender Software verschlechtert sich jedoch aufgrund des Fehlens einer effektiven, nutzerzentrierten Testautomatisierungslösung auf dem Markt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Softwareentwicklung und über 13 Jahren als Berater entwickelte Tobias Müller (Mitgründer und CEO) TestResults.io, eine KI-gesteuerte No-Code-Testplattform, die es Teams ermöglicht, ihre Softwarequalität und Testeffizienz zu verbessern.

TestResults.io kombiniert funktionales Testen mit visuellem Testen, um eine umfassende und zuverlässige Lösung für Softwaretests zu bieten. Dank ihrer drei Hauptkomponenten – Verwaltung, Entwurf und Ausführung – wurde die Plattform für ihre Fähigkeit gelobt, den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Testautomatisierung zu reduzieren, und das bei geringem Wartungsaufwand und ohne Fehleranfälligkeit. Sie ermöglicht es Teams, komplette User Journeys über verschiedene Systeme und Technologien hinweg zu automatisieren, anstatt nur einzelne Testfälle.

Seed-Finanzierung nach zwei Jahren Bootstrapping

Die Lösung gibt es seit 2022, progile wurde 2024 nach einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens gegründet. TestResults.io hat bereits mehrere Kunden in Europa und international gewonnen, wobei es sich mehrheitlich um Unternehmen mit 200+ Mitarbeitern handelt. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie COSMO CONSULT und Artensis.

Nach zwei Jahren Bootstrapping hat sich progile in der Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von Spicehaus Partners 1,3 Millionen CHF gesichert. Weitere Teilnehmer an der Runde sind NCA, die Zürcher Kantonalbank und New Forge, gegründet von Mirko Novakovic und ehemaligen Führungskräften von Instana (für 500 Mio. an IBM verkauft). Die Finanzierung wird verwendet, um vollständig autonome Softwaretests zu erreichen und das Wachstum durch die Übernahme des DACH-Marktes zu steigern.

Daniel Andres, Founding Partner von Spicehaus Partners, sagt: «TestResults.io beschleunigt Testprozesse um bis zu 74%, verbunden mit einer höheren Zuverlässigkeit und einer einfacheren Implementierung im Vergleich zu Wettbewerbern. Da Unternehmen weiterhin bestrebt sind, ihre Effizienz zu steigern, sehen wir großes Potenzial, dass die angebotene Lösung viele weitere Kunden durch die Möglichkeit, wertvolle Zeit und Ressourcen zu sparen, überzeugen wird.» (Startupticker/mc/hfu)