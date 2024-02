QBIT Capital schliesst überzeichneten ersten Fonds mit 29 Mio Franken

Zürich – Mit dem Abschluss des Fonds I in Höhe von CHF 29 Millionen hat QBIT Capital seine Position auf dem Risikokapitalmarkt gestärkt. Der Fonds I zielt darauf ab, ausschliesslich in 12 bis 15 Schweizer Tech-Startups zu investieren, die globale Probleme angehen.

QBIT Capital ist eine Risikokapitalgesellschaft mit Hauptsitz in Zürich und einem Büro in Los Angeles, die sich auf Frühphaseninvestitionen in Schweizer Technologieunternehmen spezialisiert hat. QBIT hat das Konzept der aktiven Investoren eingeführt, mit handverlesenen Unternehmern (Kommanditisten), die ihre Zeit aktiv einsetzen, um die Portfoliounternehmen zum Erfolg zu führen. Als Teil seiner Strategie unterstützt QBIT Capital seine Gründer mit drei einzigartigen Eckpfeilern: Aktive Investoren, Global Venture Partners und eine strategische Partnerschaft mit Speedinvest Pirates.

Investition in 12 bis 15 Schweizer Tech-Startups

Das Unternehmen ist gewachsen und hat sechs Schweizer Unternehmen im Portfolio. Der Abschluss der überzeichneten Finanzierungsrunde ist ein weiterer Beweis für das Engagement der Firma, das Schweizer Startup-Ökosystem zu fördern. Der Fonds I, der ursprünglich 25 Millionen Dollar aufbringen wollte, schloss mit 29 Millionen Dollar ab, die von Privatinvestoren und professionellen bzw. sehr vermögenden Privatpersonen mit einem ausgeprägten Verständnis für Risikokapital und Frühphaseninvestitionen bereitgestellt wurden.

Der Fonds I will ausschliesslich in 12 bis 15 Schweizer Tech-Startups investieren, die sich mit globalen Problemen befassen. QBIT Capital ist sich der besonderen Herausforderungen und Chancen bewusst, mit denen Schweizer Unternehmen konfrontiert sind, und legt den Schwerpunkt auf den frühen Marktzugang als Schlüsselstrategie für diese Startups. Um dies zu ermöglichen, bringt das Team von Venture Partnern, bestehend aus sechs Unternehmern aus verschiedenen Regionen, darunter Asien, Europa, Lateinamerika und den USA, globale Einblicke und Netzwerke mit. Diese Perspektive ist entscheidend, um diese Unternehmen zu effektiver Skalierbarkeit und internationaler Marktdurchdringung zu führen.

Strategische Partnerschaft mit Speedinvest Pirates

Um die Expertise und Unterstützung der Gründer zu stärken, ist QBIT eine strategische Partnerschaft mit Speedinvest Pirates, einer Growth-Hacking-Agentur mit Sitz in Wien, eingegangen. Die Speedinvest Pirates sind für ihre erfolgreiche Arbeit bei der Unterstützung von Startups in der Frühphase in ganz Europa bekannt und werden dem QBIT-Portfolio wertvolle Unterstützung zukommen lassen. (Startupticker/mc/hfu)

