Berlin – Qonto, die Finanzmanagementplattform für KMU in Europa, hat die Banklizenz erhalten. Keine zehn Jahre nach Marktstart beginnt damit ein neues Kapitel: Die Finanzmanagement-Plattform wird schrittweise um breitere Finanzierungs- und Anlageangebote erweitert.

Im Jahr 2018 erhielt Qonto eine eigene Lizenz als Zahlungsinstitut und arbeitet seit 2019 auf einem eigenen Core-Banking-System. Seither ist aus dem reinen Geschäftskonto eine breite Plattform geworden: Rechnungsstellung, Buchhaltung, Ausgabenmanagement sowie Finanzierungslösungen wie Ratenzahlung. Der Status als Kreditinstitut erweitert den Tätigkeitsbereich deutlich und markiert die nächste Stufe der regulatorischen Entwicklung. Vorausgegangen sind der Antrag von 2025 sowie belastbare Strukturen in Regulatorik, Governance und Betrieb. Qonto ist seit 2023 durchgehend profitabel.

Eine stärkere Basis für europäische Unternehmen

Finanzierung und Liquiditätsplanung bleiben für kleine Unternehmen in Europa eine Hürde. In einer Umfrage im Auftrag von Qonto unter 1.659 Selbstständigen und kleinen Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien gaben 28 Prozent an, bereits Chancen verpasst zu haben, weil die Finanzierung fehlte. Knapp die Hälfte nennt Cashflow-Management als dauerhafte Herausforderung. Künftig lassen sich Finanzierung und Geldanlage direkt in die bestehenden Tools einbinden. Zahlungsströme, Kennzahlen und Kreditzugang liegen damit an einer Stelle. Das macht es einfacher, Bedarf zu erkennen und zu handeln: beim Working Capital, bei Investitionen oder beim Einsatz freier Liquidität.

„Seit Tag 1 bauen wir Qonto speziell für die Bedürfnisse von Unternehmer:innen. Denn wir sind überzeugt: Wer Europas Wirtschaft trägt, verdient einen Finanzpartner mit demselben Anspruch”, sagt Alexandre Prot, Mitgründer und CEO von Qonto. „Zu vielen KMU in Europa fehlt der Zugang zu geeigneter Finanzierung. Die Lizenz erweitert unsere Möglichkeiten, Unternehmerinnen bei ihrem gesamten Finanzbedarf zu unterstützen, vom Tagesgeschäft bis hin zur Wachstumsfinanzierung. Dabei bleiben wir unserer Tech-DNA und unserem Scale-up-Anspruch treu, um Unternehmen in ganz Europa jederzeit das Beste bieten zu können.”

Mit der Zulassung gelten die europäischen Bankenregeln unter der französischen Aufsicht ACPR, im Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus der Europäischen Zentralbank. Damit gehen höhere Anforderungen an Eigenkapital, Liquidität, Risikomanagement und Governance einher, um die Stabilität der Bank zu stärken und deren Kunden zu schützen. Mit der Aktivierung der Lizenz fallen qualifizierte Kundeneinlagen, die bei Qonto verwahrt werden, unter die französische Einlagensicherung FGDR bis 100.000 Euro je Einleger:in, wie bei jeder anderen französischen Bank.

Das Rollout neuer Finanzierungs- und Sparangebote für Unternehmen ist schrittweise ab November 2026 geplant:

24. November 2026: Zinsen auf das Guthaben im Geschäftskonto

Erstes Halbjahr 2027: Ausbau des Finanzierungsangebots mit Rechnungsfinanzierung, Kreditlinien und Darlehen sowie von Termingeldern



Die Zeitangaben sind Richtwerte und hängen von regulatorischen sowie operativen Voraussetzungen ab. Details zu Eignungskriterien, Verfügbarkeit je Markt und Startterminen folgen mit der Einführung der einzelnen Produkte.

Zinsen auf Guthaben

Ab dem 24. November 2026 bietet Qonto Guthabenzinsen für Geschäftskund:innen in Deutschland an. Der variable Bruttozinssatz richtet sich nach dem Tarif (ausgenommen Starter und Basic) und liegt zwischen 1,5 und 2,5 Prozent pro Jahr, gerechnet auf das Guthaben bis zu einer tarifabhängigen Obergrenze von 50.000 bis 200.000 Euro. Die Zinsen werden täglich berechnet und monatlich auf dem Hauptkonto gutgeschrieben. Voraussetzung sind mindestens fünf qualifizierte Zahlungen pro Kalendermonat von jeweils mindestens einem Euro; andernfalls entfallen die Zinsen für den gesamten Monat. Ein separates Konto oder eine feste Laufzeit sind nicht erforderlich. Die Verzinsung muss in der App aktiviert werden. (Qonto/mc/hfu)