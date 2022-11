radicant SDG Impact Solutions – nachhaltige Fonds mit Fokus auf globale und Schweizer Unternehmen

Zürich – Die radicant bank ag (radicant) hat im Zuge ihres schrittweisen Markteintritts drei Investmentfonds aufgelegt, die von der LGT Fund Management Company Ltd. verwaltet werden. Die Fonds setzen sich nur aus Unternehmen respektive Emittenten zusammen, die einen positiven Beitrag zu den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN-Agenda 2030 (SDGs) leisten. Sie richten sich an Menschen, die in Unternehmen investieren möchten, deren Produkte und Dienstleistungen eine nachhaltige Wirkung entfalten.

Alle drei radicant SDG Impact Solutions-Fonds haben ein dediziertes nachhaltiges Anlageziel und wurden gemäss EU SFDR in der höchsten Stufe als Artikel-9 „Dark Green“-Fonds klassifiziert.

Das Ziel der Fonds besteht darin, in ein breit diversifiziertes Portfolio von Unternehmen und Emittenten mit globaler Ausrichtung respektive Schweizer Unternehmen zu investieren. Die Unternehmen und Emittenten, die Teil der Portfolios sind, wurden anhand der von radicant entwickelten Nachhaltigkeitsanalyse analysiert und ausgewählt. Sie finden nur dann Berücksichtigung, wenn sie insgesamt einen positiven Beitrag zu den SDGs leisten.

„Wir wollen Menschen, die ihren Lebensstil nachhaltiger gestalten wollen, ermöglichen, auch in nachhaltige Anlagelösungen zu investieren“, so Jan Poser, Chief Sustainable Investment Officer and Co-Founder radicant bank ag. „Unsere Fonds bieten die Möglichkeit, die eigene Anlagenstrategie an den 17 SDGs der UN auszurichten.“

“Dark Green” Fonds als Alleinstellungsmerkmal

Alle drei radicant SDG Impact Solutions Fonds werden gemäss EU SFDR als Artikel-9 „Dark Green“-Fonds klassifiziert. Derzeit erfüllen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum nur ca. 4% aller zum Vertrieb zugelassenen Fonds diese „Dark Green“-Klassifizierung.* Die Klassifizierung verlangt, dass die entsprechenden Fonds eine positive Zielsetzung in Bezug auf Umwelt, Soziales und/oder Unternehmensführung verfolgen müssen. Für den Anleihenfonds gilt zusätzlich eine Fokussierung auf grüne und nachhaltige zertifizierte Anleihen zur Förderung von dezidierten Nachhaltigkeitszielen, wie z.B. dem Übergang zu einer CO 2 -neutralen Wirtschaft.

Mittels eines mehrstufigen Anlageprozesses, basierend auf einem Multifaktormodell mit rund 50 historischen Ertragstreibern, kann radicant breit diversifizierte Aktien- und Anleihenportfolios mit Fokus auf finanzielle Qualität anbieten. Hier eine Übersicht über die drei Investmentfonds, die radicant als Asset Manager zusammen mit der LGT Fund Management Company Ltd. (Verwaltungsgesellschaft) aufgelegt hat:

