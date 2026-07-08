Raiffeisen rät im aktuellen Marktumfeld zu breiterer Diversifikation

St. Gallen – Die Aktienmärkte haben weltweit zuletzt ein Rally hingelegt. Für die zweite Jahreshälfte sieht Raiffeisen aber nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Sie rät daher zu einer defensiven Ausrichtung mit breiter Diversifikation.

Massgeblich getragen durch die Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Kriegs und durch den KI-Boom sind die Börsen weltweit teils auf Rekordstände gestiegen. «Allerdings begrenzen die teilweise hohen Bewertungen und die wirtschaftliche Abschwächung das weitere Aufwärtspotenzial in der zweiten Jahreshälfte», heisst es im am Mittwoch vorgestellten halbjährlichen Anlageausblick der Bank.

Klumpenrisiko im Weltaktienindex

Durch den starken Anstieg vor allem der Halbleiter- und Hardwareaktien hätten die Konzentrationsrisiken zugenommen. Dies zeige sich beim von Anlegern beliebten Weltaktienindex MSCI World. Die Gewichtung hat sich hier deutlich in Richtung US- und Technologie-Firmen verschoben.

Aktuell machen Unternehmen aus den USA fast drei Viertel der Gewichtung im MSCI World aus, wobei Technologiewerte für mehr als ein Drittel stehen. Mit der Aufnahme von SpaceX in den Index und den geplanten Börsengängen der KI-Firmen Anthropic und OpenAI könnte sich das Pendel noch weiter in diese Richtung verschieben.

«Wer indexnah investiert, geht oft unbewusst Klumpenrisiken ein», sagt Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer bei Raiffeisen. Für Geissbühler spreche die Entwicklung daher für eine aktive Vermögensverwaltung mit einem aktiven Risikomanagement.

Defensive Schweizer Aktien attraktiv

Mit Blick auf das zweite Halbjahr erachtet Geissbühler daher «defensive, dividendenstarke Schweizer Aktien» als attraktiv. Er hebt dabei die Sektoren Gesundheit, Nahrungsmittel oder Versicherungen hervor.

Raiffeisen empfiehlt auch Schweizer Immobilienfonds, da diese von der anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnraum und den steigenden Immobilienpreisen profitieren. Ebenso habe Gold als defensive Beimischung nach der jüngsten Korrektur wieder an Attraktivität gewonnen.

Bei internationalen Börsen zeigen sich die Raiffeisen-Experten dagegen zurückhaltender. Die Performance der letzten Zeit sei vor allem durch wenige grosse Technologiewerte getragen worden. «Nun schlägt die Stunde der Wahrheit, und die Luft für weitere Avancen ist kurzfristig dünn», so Geissbühler.

Wegen der anhaltenden geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten könne es in der zweiten Jahreshälfte zu erhöhten Kursschwankungen kommen. Die Bank rät daher zu einem antizyklischen Verhalten. Das bedeutet: Ein Teil der Gewinne bei den Technologiewerten sollte ihrer Meinung nach mitgenommen und in defensive Segmente umgeschichtet werden. (awp/mc/pg)