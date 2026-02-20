Rapidata hat in einer neuen Seed-Finanzierungsrunde 8,5 Millionen US-Dollar aufgebracht

Zürich – Rapidata, ein Unternehmen, das die KI-Entwicklung durch skalierbare, bedarfsgerechte Datenkennzeichnung über digitale Anzeigen beschleunigt, gab eine Startkapitalrunde in Höhe von 8,5 Millionen US-Dollar bekannt, die gemeinsam von Canaan Partners und IA Ventures unter Beteiligung von Acequia Capital und BlueYard geleitet wird.

Das Startup für KI-Infrastruktur und «Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF)» befasst sich mit einem der grössten Engpässe der KI: dem langsamen, manuellen Prozess der Sammlung umfangreicher menschlicher Rückmeldungen zum Trainieren und Verbessern von Modellen. Seine Technologie liefert schnelle, globale, On-Demand-Daten von Menschen und verkürzt so die Zeiträume von Wochen auf Stunden. Die Finanzierung wird dazu verwendet, das globale Netzwerk für menschliche Daten von Rapidata zu erweitern und die wachsende Nachfrage von KI-Unternehmen zu bedienen, die schnellere und zuverlässigere Rückmeldungen benötigen, um ihre Modelle in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu trainieren, zu validieren und zu verbessern.

Menschliches Feedback als limitierender Faktor für den Fortschritt der KI

„Menschliches Feedback ist zum limitierenden Faktor für den Fortschritt der KI geworden. Rapidata beseitigt diese Grenze, indem es menschliches Urteilsvermögen weltweit und nahezu in Echtzeit verfügbar macht. Damit eröffnet es eine Zukunft, in der KI-Teams konstante Feedback-Schleifen betreiben und Systeme entwickeln können, die sich nicht nur mit jedem Release-Zyklus, sondern täglich weiterentwickeln. Bei dieser Geschwindigkeit der Iteration werden völlig neue KI-Innovationen möglich.“— Jason Corkill, CEO und Gründer von Rapidata

Mit der zunehmenden Geschwindigkeit der KI-Entwicklung hat sich der Zugang zu zeitnahen Rückmeldungen von Menschen zu einem entscheidenden Engpass entwickelt. Während sich Rechen- und Modellarchitekturen rasant weiterentwickelt haben, ist die Erfassung hochwertiger menschlicher Urteile, Präferenzen und Validierungsdaten nach wie vor langsam, kostspielig und operativ komplex. Bei herkömmlichen Ansätzen dauert es oft Wochen oder Monate, bis ein einzelner Feedback-Zyklus abgeschlossen ist, was Modellverbesserungen verzögert und die Geschwindigkeit der Iterationen von Teams einschränkt.

Feedback-Zyklen, die früher Monate dauerten, nun innerhalb von Tagen verfügbar

Rapidata löst dieses Problem, indem es KI-Unternehmen ermöglicht, riesige Mengen an Feedback von Menschen in beispielloser Geschwindigkeit und Umfang zu sammeln. Anstatt sich auf statische Annotationskräfte oder begrenzte Labeling-Pools zu verlassen, bietet Rapidata KI-Teams Zugang zu einem ständig verfügbaren globalen Netzwerk von Menschen, wodurch Feedback-Zyklen, die früher Monate dauerten, nun innerhalb von Tagen oder sogar innerhalb eines einzigen Tages abgeschlossen werden können. Dies verkürzt die Entwicklungszeiten erheblich und ermöglicht es den Teams, Modelle nahezu in Echtzeit zu iterieren.

„Rapidata hilft uns dabei, unsere Sprachmodelle mit echten Nutzern in realen Kontexten weltweit zu testen – und das innerhalb von Tagen statt Monaten. Früher mussten wir, um aussagekräftiges Feedback zu erhalten, Anbieter und Umfragen Segment für Segment oder Land für Land zusammenstellen, was nicht skalierbar war. Jetzt können wir schnell die richtigen Zielgruppen erreichen und sehen, wie sich unsere Modelle in realen Kunden-Workflows und nicht nur in isolierten Tests bewähren. Dieses schnellere und qualitativ hochwertigere Feedback durch Rapidata hat unsere Iteration beschleunigt und zu unserem rasanten Wachstum beigetragen.“— Lily Clifford, Geschäftsführerin, Rime

„Die Ergebnisse unseres Grundmodells für menschliche Bewegungen müssen von hoher Qualität sein und realistisch wirken. Rapidata hilft uns nicht nur dabei, das Modell in grossem Massstab zu bewerten, sondern liefert auch Input für das Modell, damit wir weiterhin Spitzenleistungen erbringen können. Als wir mit der Iteration unseres Modells begannen, stiessen wir schnell an die Grenzen der internen oder externen Bewertung durch Menschen. Mit Rapidata laufen wir nicht Gefahr, unser Wachstum zu bremsen.“— Viren Tellis, CEO, Uthana

Rapidata lässt sich direkt in bestehende KI-Entwicklungsworkflows integrieren und ermöglicht es Kunden, bei Bedarf gezieltes menschliches Feedback anzufordern. Die Plattform verteilt kurze, freiwillige Aufgaben über weit verbreitete Verbraucheranwendungen und erreicht täglich weltweit Millionen von Nutzern, ohne deren Erlebnis zu stören. Im Laufe der Zeit baut Rapidata Vertrauens- und Kompetenzprofile auf, die Fragen mit den relevantesten Befragten abgleichen und so hochwertige Daten in großem Umfang liefern, ohne dass der Aufwand für die Verwaltung benutzerdefinierter Annotationsvorgänge entsteht.

„Jason Corkill ist einer der grossartigsten Gründer, denen ich in meiner Karriere begegnet bin. Jede ernsthafte KI-Implementierung hängt an irgendeinem Punkt ihres Lebenszyklus vom menschlichen Urteilsvermögen ab. Da Modelle zunehmend von fachbasierten Aufgaben zu geschmacksbasierter Kuratierung übergehen, wird der Bedarf an skalierbarem menschlichem Feedback dramatisch steigen. Rapidata ist gut positioniert, um einen Markt zu bedienen, der Basismodelle, Unternehmens-KI und die nächste Generation KI-gesteuerter Produkte umfasst.“— Jared Newman, Canaan Partners