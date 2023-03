Relai schliesst Finanzierungsrunde über 4,5 Mio Dollar ab

Zürich – Die Schweizer Bitcoin-App Relai gibt eine Investitionsrunde in Höhe von 4,5 Millionen US-Dollar bekannt, die von ego death capital angeführt wird. Weitere Investoren sind Timechain, Cabrit Capital und Lightning Ventures. An der Investitionsrunde beteiligten sich auch der Hauptinvestor von Relai, Redalpine, und der Seed-Stage-Investor Fulgur Ventures, die beide erneut investierten.

Es gibt mehrere reine Bitcoin-Investitionsplattformen, die sich an Kleinanleger richten, aber Relai hat sich mit seiner einfachen und benutzerfreundlichen Oberfläche einen Namen gemacht. Das Schweizer Startup will Bitcoin-Käufe für alle zugänglich machen, unabhängig von technischen Fähigkeiten. Darüber hinaus bietet die App für Android und iOS eine einfach zu bedienende Bitcoin-Wallet, die Nutzern die volle Kontrolle über ihre Bitcoins gibt.

«Der aktuelle Bärenmarkt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: ein erstklassiges Produkt zu entwickeln, ein nahtloses Benutzererlebnis zu bieten und Menschen über Bitcoin als die beste Spar-Technologie, die je erfunden wurde, aufzuklären. Unser Team ist hungrig auf das, was vor uns liegt, und wir haben einen glasklaren Plan, den wir in den kommenden Monaten umsetzen werden. Mit dem Kapital von ego death und dem grossartigen Netzwerk rund um Jeff Booth, Andi Pitt und Nico Lechuga, sind wir bereit, Bitcoin zu 400M Menschen und 25M KMUs in Europa zu bringen!», kommentiert Julian Liniger, CEO und Mitgründer von Relai.

Gebührenfreier Bitcoin-Handel geplant

Die Erlöse aus dieser Runde werden in die Stärkung der Position von Relai als führendes Bitcoin-Only-Startup in Europa fliessen. Das Startup plant, bald geführenfreien Bitcoin-Handel anzubieten, Bitcoin Lightning-Funktionalitäten zu integrieren und ein White-Label-Angebot zu lancieren, mit dem andere Fintechs den Handel von Fiat zu Bitcoin anbieten können. Darüber hinaus hat das Unternehmen vor kurzem seinen Service erweitert, um kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) anzusprechen, die mit der Einführung von Relai Business Bitcoin in ihre Bilanzen aufnehmen können.

Jeff Booth, General Partner bei ego death capital, sagt: «Das Relai-Team hat gezeigt, dass es nachhaltiges Wachstum erzielen kann, indem es sich eine unglaublich loyale Nutzerbasis aufgebaut hat. Wir freuen uns, mit dem ausgezeichneten Team zusammenzuarbeiten, und sind überzeugt, dass Relai eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung von Bitcoin in Europa spielen wird.

Als Folge der Investitionsrunde wird Andi Pitt, Gründungspartnerin von Ego Death Capital, auch dem Vorstand von Relai beitreten. Sie war zuvor als Vice President Trading bei Goldman Sachs New York tätig. Die anderen Partner von Ego Death sind die Tech-Unternehmer Jeff Booth und Nico Lechuga. Zu ihrem Beirat gehören weitere grosse Namen der globalen Bitcoin-Branche wie Lyn Alden, Preston Pysh, und Pablo Fernandez. (Relai/mc/hfu)