Renato Piffaretti ist neuer Head Real Estate der Zurich Invest AG

Zürich – Per 11. August 2025 hat Renato Piffaretti die Leitung des Immobilienbereichs der Zurich Invest AG übernommen und ist zudem Mitglied der Geschäftsleitung. In seiner neuen Funktion verantwortet er die strategische Ausrichtung des Bereichs und gestaltet dessen weitere Entwicklung aktiv mit.

«Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem tiefen Verständnis für das Immobiliengeschäft bringt Renato Piffaretti wertvolle Expertise in unser Unternehmen. Ich bin überzeugt, dass wir mit ihm die ideale Persönlichkeit für diese Schlüsselposition gewonnen haben», betont CEO Tom Osterwalder.

Renato Piffaretti blickt auf eine eindrucksvolle Karriere als Führungskraft im Immobilien-Asset-Management zurück. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in der Strategie- und Organisationsentwicklung sowie im Asset- und Portfoliomanagement. Sein Fachwissen erstreckt sich von der Immobilienbewirtschaftung über Transaktionen und Bewertungen bis hin zu Development und Construction. Dank seines weitreichenden Netzwerkes und seiner profunden Marktkenntnisse ist er im Schweizer Immobilienmarkt bestens verankert. «Renato Piffaretti wird mit frischen Impulsen und unternehmerischem Geist unseren Immobilienbereich gezielt weiterentwickeln. Er wird unsere Marktposition stärken und gleichzeitig die Kontinuität und Verlässlichkeit für unsere Kundinnen und Kunden sicherstellen», sagt Tom Osterwalder.

Vor seinem Wechsel zu Zurich Invest AG war Renato Piffaretti als Co-CEO der CSL Immobilien AG tätig. Zuvor verantwortete er als Head Real Estate Switzerland bei Swiss Life Asset Management AG das Immobilienportfolio. Weitere berufliche Stationen führten ihn zur Baloise Asset Management AG als Leiter Immobilien sowie als Fundmanager zur UBS Fund Management (Switzerland) AG.

Renato Piffaretti hält einen «Master of Advanced Studies in Real Estate Management» des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug und ist Immobilienschätzer mit eidg. Fachausweis. Zudem engagiert er sich als Präsident des Beirats im MAS Real Estate Management der HWZ Zürich. (Zurich/mc/ps)

Die Zurich Invest AG (gegründet 1998) ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG. Sie ist mit einem verwalteten Vermögen von rund 42 Milliarden Schweizer Franken eine bedeutende Finanzmarktteilnehmerin auf dem Schweizer Vermögensverwaltungsmarkt. Die Zurich Invest AG ist Geschäftsführerin der 1999 gegründeten Zürich Anlagestiftung. Weitere Informationen unter www.zurichinvest.ch.