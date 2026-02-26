Halbjahresabschluss «ZIF Immobilien Direkt Schweiz»

Zürich – Die Zurich Invest AG hat den Halbjahresbericht für den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» publiziert.

Die Zurich Invest AG hat den Halbjahresbericht für den Immobilienfonds «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» publiziert. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 konnte die Fondsverwaltung die Mietzinseinnahmen auf 25,88 Millionen Schweizer Franken steigern. Die Leerstände konnte sie weiter reduzieren; diese beschränken sich nun auf wenige Einheiten sowie Parkplätze in älteren Liegenschaften.

Zwischen dem 10. November und dem 21. November 2025 führte die Fondsleitung erfolgreich eine Kapitalerhöhung über 105 Millionen Schweizer Franken durch. Mit dem zusätzlichen Kapital finanziert die Fondsleitung vorwiegend die laufenden Grossprojekte. Zudem bietet der Emissionserlös die Möglichkeit, selektive Zukäufe zu tätigen. Die Kapitalerhöhung stärkt insgesamt die Flexibilität des Fonds und schafft eine solide Grundlage für nachhaltiges Ertragswachstum.

«Wir freuen uns sehr über die positive Entwicklung unseres Portfolios und die starken Vermietungserfolge. Die erfolgreiche Kapitalerhöhung versetzt uns in die Lage, unsere attraktiven Projekte konsequent weiterzuführen und langfristig die Erträge für unsere Anlegerinnen und Anleger zu steigern.» Ramona Spirig, Portfolio Managerin

Die Sanierung und Aufstockung der Wohnliegenschaft am «Liebenauweg» in Luzern ist abgeschlossen; alle 22 neuen Wohnungen sind vermietet. Das Bauprojekt «Baarerstrasse» in Zug wurde Anfang 2026 fertiggestellt. Die Erstvermietung des Grossprojekts «Glatt-/Grosswiesenstrasse» in Zürich ist im ersten Quartal 2027 geplant. Diese Projekte tragen künftig wesentlich zu steigenden Mietzinseinnahmen bei.

Die Fondsperformance liegt per 31. Dezember 2025 bei 13,40 Prozent und damit deutlich über der Halbjahresperformance des Benchmarks SXI Real Estate Funds Broad SWIIT (7,21 Prozent).

Der Fonds partizipierte auch 2025 am GRESB-Benchmarking, erzielte wiederrum 81 Punkte und wurde wie im Vorjahr mit dem «Green Star» ausgezeichnet.

Ausblick

Der Fokus im weiteren Jahresverlauf liegt auf der Ertragsoptimierung, der Umsetzung der Entwicklungsprojekte und der kontinuierlichen Prüfung strategiekonformer Investitionsmöglichkeiten.