Resolve weitet Hypothekenvolumen 2023 auf 882 Mio Franken aus

Genf – Resolve AG hat im Geschäftsjahr 2023 sein Hypothekenvolumen auf CHF 882 Millionen ausweiten können. Der unabhängige Hypotheken-Spezialist strebt für 2024 ein Wachstum von 35% an und setzt zugleich die Expansion in der Deutschschweiz fort.

Resolve wuchs in einem schwierigen Marktumfeld, das von hohen Zinsen im Jahr 2023, gleichbleibenden Hypothekarforderungen und einem Rückgang der Transaktionen seit 2022 geprägt war. Das Fintech nutzte den herausfordernden Markt, um seine Position als Nummer 1 unter den unabhängigen Hypothekenmaklern zu bestätigen, und verwaltet nun knapp 4% des Maklervolumens in der Schweiz. Dies entspricht insgesamt 882 Mio Franken an verwalteten Forderungen. Das Unternehmen kann sich dabei auf die von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eingeleitete Zinsumkehr stützen, um die Wachstumsdynamik im Jahr 2024 zu konsolidieren.

«Trotz eines komplizierten Marktes mit einem Rückgang der Transaktionszahlen um mehr als 20% haben wir ein weiteres Jahr mit Rekordwachstum bei Resolve erlebt. Die Überzeugung unseres Modells besteht darin, dass wir Technologie mit menschlicher Beratung und Beziehungen auf allen Ebenen verbinden – sowohl für unsere Kunden, als auch für unsere Kreditgeber-Partner. Letztere stehen ebenfalls unter Druck: Sie wählen sorgsam die Risiken aus, die sie eingehen wollen, und erhöhten zuletzt ihre Margen. Die Ergebnisse aus 2023 ermöglichen es uns, das Modell, das unseren Erfolg begründete, weiter zu konsolidieren», so Romain Dequesne, CEO von Resolve.

Resolve hat seine Geschäftsmethoden weiterentwickelt, seine Beratung verfeinert, die Relevanz seines Online-Hypothekenrechners optimiert und neue Talente eingestellt. Diese Dynamik setzte sich auch im ersten Quartal 2024 fort, als der Umsatz und das EBITDA die Budgetprognosen übertrafen.

«Die erfolgreiche Validierung unseres Geschäftsmodells in einem sehr komplexen Markt gibt uns ein gutes Gefühl. Diese Situation ermöglicht es uns, unser Expansionsmodell weiter zu verfeinern, indem wir selektiver auf die zu erschliessenden Gebiete eingehen und uns weiterhin auf die Ausbildung und den Feinschliff der Beratungsmethoden konzentrieren. Wobei wir genau darauf achten, unsere fachkundigen Hypothekenberater bzw. Mitarbeitende im weitesten Sinne wertzuschätzen. Denn sie sind in einem Markt, in dem sich alle um Talente reissen und in dem die Belastbarkeit und das Mindset der Teams zu einem raren Gut geworden sind, sehr begehrt.»

Der anhaltende Erfolg von Resolve stützt die Strategie des Unternehmens, in der ganzen Schweiz zu expandieren. In den Kantonen Zürich, Wallis und Tessin wurden insbesondere die Erwartungen im ersten Quartal übertroffen. Resolve strebt daher an, das Gesamtvolumen seiner Hypotheken bis Ende 2024 auf CHF 1,2 Mrd. zu steigern, was einem jährlichen Wachstum von 35% entspricht.

«Unsere Pläne für den Ausbau in der Deutschschweiz zeigen seit dem Start Ende 2022 erste Erfolge. Die Zürcher Niederlassung von Resolve hat im Jahr 2023 einen Rekord von CHF 80 Millionen an Krediten generiert. Wir rechnen mit einer weiteren Beschleunigung des Kreditvolumens in dieser Region ab der zweiten Jahreshälfte 2024», sagt Romain Dequesne, CEO von Resolve, abschliessend. (Resolve/mc)