Richard Albrecht zum CEO der Banque Richelieu Switzerland ernannt

Zürich – Richard Albrecht stösst zur Banque Richelieu Switzerland und übernimmt die Funktion des Chief Executive Officer (CEO). Seine Priorität wird es sein, die Geschäftstätigkeiten der Bank in Zürich weiter voranzutreiben und diese gleichzeitig in Genf zu etablieren.

Richard Albrecht wird als CEO die nächste Wachstumsphase der Bank auf dem Schweizer Markt leiten, die Teams und das Vermögensverwaltungsgeschäft stärken sowie die Synergien mit den verschiedenen Einheiten der Groupe Banque Richelieu fördern.

Die Groupe Banque Richelieu verfügt über ausgewiesene Expertise in exklusiven, individuell zugeschnittenen Dienstleistungen in der Vermögensverwaltung, im Investmentbanking und im Asset Management. Ihr Angebot umfasst Aktien, Kredite und Geldmarktanlagen und basiert auf einer langjährigen, bewährten Erfolgsbilanz. Per 30. Juni 2026 überschritt die Gruppe die Marke von 11 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen. Gleichzeitig verfügt sie über eine sehr solide Kapital- und Liquiditätsausstattung, die die regulatorischen Anforderungen deutlich übertrifft. In den kommenden drei Jahren strebt die Groupe Banque Richelieu ein verwaltetes Vermögen von 15 Milliarden Euro an. Dieses Wachstum soll sowohl durch den organischen Ausbau der bestehenden Aktivitäten als auch gezielt durch ausgewählte externe Wachstumschancen in den Kernmärkten erzielt werden.

Richard Albrecht hat an der Universität Genf Wirtschaftswissenschaften studiert und besitzt ein «Certificate of Management Excellence» der Harvard Business School sowie ein «Board Director Diploma» des IMD. Richard Albrecht verfügt über fast dreissig Jahre Erfahrung im Bankenwesen und in der Vermögensverwaltung. Nach Beginn seiner Laufbahn bei UBS und Lombard Odier war er in den vergangenen fünfzehn Jahren zunächst für den Schweizer Markt bei der Deutschen Bank und anschliessend bei BNP Paribas in Genf verantwortlich, bevor er 2023 Head of Wealth Management bei REYL Intesa Sanpaolo wurde.

«Ich freue mich sehr, in einer entscheidenden Phase ihrer Entwicklung zur Group Banque Richelieu zu stossen. Zürich und Genf sind für unsere Ambitionen strategisch wichtige Märkte und verfügen über ein erhebliches Wachstumspotenzial. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem stellvertretenden CEO Gian Nay und allen Teams. Unser Ziel ist es, die Banque Richelieu Switzerland nachhaltig auszubauen. Dazu stützen wir uns auf die Agilität unseres Modells, die Fachkompetenz unserer Teams und die komplementären Stärken der Gruppengesellschaften im Dienst unserer Kundinnen und Kunden», betont Richard Albrecht, CEO der Banque Richelieu Switzerland.

«Die Ernennung von Richard Albrecht markiert eine neue Etappe für die Banque Richelieu Switzerland. Seine fundierten Kenntnisse des Schweizer Marktes, seine Erfahrung in der Vermögensverwaltung und seine Führungskompetenz sind wertvolle Stärken für die Bank. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeit, dieses strategische Entwicklungsprojekt umzusetzen und damit Wert für unsere Gruppe und unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen», erklärt Sylvain Fondeur, Generaldirektor der Compagnie Financière Richelieu (Groupe Banque Richelieu). (Banque Richelieu/mc/hfu)