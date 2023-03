Robeco ernennt Ralf Oberbannscheidt zum Global Head of Thematic Investing

Rotterdam / Zürich – Ralf Oberbannscheidt wurde von Robeco zum Global Head of Thematic Investing ernannt. In dieser Funktion wird er die Teams und die weitere Entwicklung der aktiv verwalteten Themen-Anlageprodukte leiten. Diese Investmentteams mit Sitz in Rotterdam und Zürich verwalten zusammen rund 18,7 Milliarden Euro in verschiedenen Anlagestrategien.

Ralf Oberbannscheidt wird ab dem 1. Mai 2023 am Standort Zürich arbeiten und an Mark van der Kroft, CIO Fundamental & Quant Equity bei Robeco, berichten. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird Oberbannscheidt ausserdem Mitglied der Geschäftsführung der Robeco Switzerland Ltd. Diese in der Schweiz 90 Personen umfassende Organisation steht seit mehr als zwei Dekaden für aktive thematische Nachhaltigkeitsanlagestrategien und gilt in diesem Bereich als Pionierin.

Zuvor war Ralf Oberbannscheidt Gründungspartner und Portfoliomanager bei Global Thematic Partners, New York (GTP). Unter anderem war er als Portfoliomanager für deren Global Thematic- und Agribusinessstrategie sowie für die Analysten und das allgemeine Portfoliomanagement verantwortlich. GTP verwaltete institutionelle Mandate oder als Sub-Advisor auch Publikumsfonds. Von 1999 bis 2010 war Oberbannscheidt Senior-Portfoliomanager bei der Deutsche Asset Management mit Sitz in Frankfurt und später bei DB Advisors in New York.

Mark van der Kroft, CIO Fundamental & Quant Equity: „Wir freuen uns, Ralf bei uns begrüssen zu dürfen. Er bringt eine Fülle an relevanter Expertise in den Bereichen Führung und Portfoliomanagement mit, die für Robeco und unsere Kunden in den thematischen Anlagestrategien wertvoll sein werden. Ich bin sicher, dass er gut zu unseren Teams passt und über die besten Voraussetzungen verfügt, unser Angebot an aktiv verwalteten Themen-Anlageprodukten weiter auszubauen.“

Ralf Oberbannscheidt, Global Head of Thematic Investing: „Thematisches Investieren bietet für Anlegende grossartige Möglichkeiten, um vom strukturellen sozioökonomischen Wandel zu profitieren oder um in Firmen zu investieren, die Lösungen für die drängenden Nachhaltigkeitsherausforderungen entwickeln. Ich freue mich ein Team zu leiten und weiterzuentwickeln, das einen so hervorragenden Track Record und Ruf hat.“ (Robeco/mc/ps)