Save-the-date: Finance Forum Zürich 2025

Reservieren Sie sich frühzeitig dieses Datum in Ihrer Agenda: Am Dienstag, 23. September 2025, trifft sich die Schweizer Finanzbranche erneut am Finance Forum Zürich im Kongresshaus Zürich. Der jährliche Branchentreffpunkt wird erneut mehrere hundert Entscheidungsträger zusammenbringen, um aktuelle Chancen und Herausforderungen für den Finanzplatz Schweiz zu diskutieren. Hochkarätige Referentinnen und Referenten beleuchten die zentralen Entwicklungen und Megatrends aus verschiedenen Blickwinkeln.

Bisherige Speakerinnen und Speaker waren unter anderem:

Carmen Walker Späh, Volkswirtschaftsdirektorin Kanton Zürich

Lukas Gähwiler, VR-Vizepräsident UBS

Urs Baumann, CEO Zürcher Kantonalbank

Stefan Walter, FINMA-Direktor

Stefan Seiler, HR-Chef UBS

Wolfgang Ischinger, Präsident der Münchner Sicherheitskonferenz

Peer Steinbrück, ehemaliger deutscher Finanzminister

Mirjam Staub-Bisang, Managing Director BlackRock Schweiz

Klaus Wellershoff, CEO Wellershoff & Partners

Jos Dijsselhof, CEO SIX

Seien Sie gespannt, welche hochkarätigen Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter am 23. September 2025 die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz diskutieren werden. Die ersten Programmpunkte werden in Kürze bekanntgegeben. Durch die Veranstaltung führt erneut Moderator Andi Lüscher. Umrahmt wird das Finance Forum Zürich erneut durch informative Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten für den persönlichen Austausch.

Das Finance Forum Zürich wird von zahlreichen Partnern und Verbänden unterstützt. Das Patronat hat die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich. Presenting Partner ist ti&m. Hauptpartner ist Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein.

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am Finance Forum Zürich 2025! (Finance Forum Zürich/mc/ps)

Werden Sie Teil der Veranstaltung am 23. September 2025 und nutzen Sie die wertvollen Netzwerk-Plattformen. Das Finance Forum Zürich bietet die Möglichkeit, dass Partner sich gezielt in Szene setzen und vor einer hochkarätigen Zielgruppe präsentieren können. Partner profitieren von zahlreichen Leistungen wie Markenpräsenz, Hospitality-Pakete, Messestand in der Netzwerkzone oder Durchführung eines Workshops. Bei Interesse stehen wir gerne für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung, um ein konkretes Angebot zu unterbreiten.

