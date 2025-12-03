Saxo veröffentlicht ihre Outrageous Predictions für 2026 – erstmals auch Szenarien für die Schweiz

Zürich – Die Online-Spezialistin für Trading und Investments Saxo hat ihre jährlichen Outrageous Predictions für 2026 vorgestellt. Es handelt sich dabei um eine Reihe gewagter, zum Nachdenken anregender Szenarien, die gängige Markterwartungen herausfordern sollen. Erstmals ergänzt Saxo die globalen Prognosen durch zwei zusätzliche Prognosen speziell für die Schweiz.

Die «Outrageous Predictions» von Saxo stellen keine offizielle Markteinschätzung oder Prognose dar. Vielmehr beleuchten sie Ereignisse mit geringer Wahrscheinlichkeit und grosser Wirkung, die im Falle ihres Eintretens Schockwellen auf den globalen Märkten auslösen könnten. Durch das Erweitern des Vorstellbaren und das Hinterfragen von Annahmen sollen sie die Diskussion darüber bereichern, was uns in einer zunehmend unvorhersehbaren Welt erwarten könnte.

John J. Hardy, Global Head of Macro Strategy bei Saxo, kommentierte: «Saxos Outrageous Predictions decken dieses Jahr ein breites Spektrum ab. Von einem echten ausserirdischen Finanzmarkt und Medikamenten zur Gewichtsreduktion für Haustiere bis hin zu Taylor Swift, die dazu beiträgt, die digitale Abhängigkeit unter Jugendlichen weltweit zu bekämpfen, und etwas so Ungewöhnlichem wie einem US-politischen Ereignis ohne Turbulenzen.

Auch wenn es bei den Prognosen nicht darum geht, richtig zu liegen, sollen sie die gängigen Narrative hinterfragen. Vielleicht ist im Jahr 2026 ruhiges Fahrwasser das neue Aussergewöhnliche.»

Stan Kostyukhin, CEO der Saxo Bank Schweiz, fügte hinzu: «Wir sind stolz darauf, unsere ersten Schweizer Outrageous Predictions vorzustellen. Die einzigartige Rolle der Schweiz in globalen Finanzmärkten, Innovation und politischer Unabhängigkeit bietet fruchtbaren Boden für alternative Szenarien, die sowohl unsere inländische Landschaft als auch unsere Position in der Welt neu gestalten könnten.»

Oliver Buomberger, COO und Deputy CEO der Saxo Bank Schweiz, fügte hinzu: «In einem unsicheren globalen Umfeld geht die Schweiz mit mutigen Schritten in Richtung Stabilität und Nachhaltigkeit voran. Die Schweizer Szenarien von Saxo unterstreichen unser Engagement für Innovation und vorausschauendes Handeln und zeigen das Potenzial für wirkungsvolle Veränderungen durch grüne Initiativen und nationale Souveränität»

Saxos Outrageous Predictions für die globale Wirtschaft im Jahr 2026:

1. Der Q-Day des revolutionären Quantensprungs kommt früher als erwartet, bringt die Kryptowährungen zum Absturz und destabilisiert die Finanzwelt

In der Technologie: Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn 2026 plötzlich Q-Day eintritt – der Tag, an dem Quantenmaschinen die digitalen Schutzmechanismen von gestern mühelos knacken. Krypto kollabiert, Gold steigt auf fünfstellige Preise, Banken und Regierungen müssen das Vertrauen in eine Post-Quantum-Sicherheitsarchitektur neu aufbauen.

Auswirkungen auf den Markt: Volatilität bei Aktien von Quantencomputerherstellern, IBM, Cybersicherheitsaktien, Bitcoin und anderen weiteren Vermögenswerten, Gold, Banken usw.

2. Taylor Swift-Kelce Hochzeit kurbelt weltweites Wachstum an

2026 entdeckt der Markt, dass kulturelle Wendepunkte makroökonomische Wirkung entfalten können. Eine einzige Hochzeit – Swift und Kelce – führt eine Generation aus dem Doomscrolling zurück in Gärten, Ehen und Kinderwagen. Fertilität und Haushaltsgründungen boomen. Ökonomen prägen mit einem Schmunzeln einen neuen Begriff: den «Swiftie Put».

Auswirkungen auf den Markt: Negativ für Social-Media-Aktien, positiv für alles rund um Hausbau/Heimwerken/Dekoration, Luxusgüter, Hochzeitslocations sowie Reise- und Destinationsevents.

3. Trotz Bedenken verlaufen die Zwischenwahlen in den USA 2026 reibungslos

In der Politik wird die verschärfte Parteipolitik der letzten Jahre nach den unschönen parteipolitischen Machenschaften bei den US-Zwischenwahlen plötzlich auf den Kopf gestellt, was die stille Mehrheit der Unabhängigen schockiert und sie dazu veranlasst, Reformen und eine Stärkung der demokratischen Institutionen zu fordern. Trump bleibt Trump, aber Amerika beginnt, sich weiterzuentwickeln.

Auswirkungen auf den Markt: Anstieg bei US-Staatsanleihen (niedrigere Renditen), Rückgang bei Social-Media-Aktien, Kryptowährungen, Gold und Silber.

4. Adipositas-Medikamente für alle – auch für Haustiere

In der Medizin revolutionieren GLP-1-Abnehmpillen die Gesundheit von Menschen und sogar von Haustieren. Taillen schrumpfen, Lebensspannen verlängern sich, und Lebensmittelhersteller müssen sich für eine schlankere Welt neu erfinden.

Auswirkungen auf den Markt: Fast Fashion profitiert, da viele ihre Garderoben komplett ersetzen müssen. Gewinner und Verlierer unter Lebensmittelproduzenten, Restaurants und Tierfutterherstellern. Gesundheits- und Veterinäraktien steigen mit zunehmender GLP-1-Verbreitung.

5. SpaceX kündigt einen Börsengang an und belebt ausserirdische Märkte

Oberhalb der Atmosphäre entdecken die Kapitalmärkte ihre neue Grenze. Die Bewertung des Börsengangs von SpaceX übersteigt eine Billion Dollar und macht aus der «Space Economy» mehr als nur ein Schlagwort. Orbitale Produktion und Mondprojekte wandern von der Science-Fiction in Investitionskomitees.

Auswirkungen auf den Markt: Raketenunternehmen profitieren, etwa Teledyne und Microchip Technology.

6. Ein Fortune 500-Unternehmen ernennt eine KI zum CEO

Zurück auf der Erde wird ein KI-Modell zum CEO eines Fortune-500-Unternehmens, das ohne Ego agiert und die Vorstände dazu zwingt, das Undenkbare in Betracht zu ziehen: eine Mensch-Maschine-Partnerschaft an der Spitze.

Auswirkungen auf den Markt: KI-Infrastruktur, Cloud und Governance-Tech boomen; Versicherer und Revisionsstellen entwickeln neue Lösungen für algorithmisches Management. Investoren vergeben zunächst einen Governance-Risikozuschlag für Unternehmen mit KI-Führung.

7. Pekings goldener Yuan stellt Dollar-Dominanz in Frage

In der Geopolitik wird die monetäre Ordnung geprüft, als Peking einen goldgestützten Offshore-Yuan für die Handelsabwicklung einführt. Der Dollar bleibt König, aber nicht der König.

Auswirkungen auf den Markt: Gold steigt über 6’000 USD, USD/CNH fällt unter 5,0, Renditen für US-Staatsanleihen steigen aufgrund ausländischer Verkäufe. Der «goldene Yuan» wird zu einem dauerhaften zweiten globalen Anker, der den Dollar zwar nicht ersetzt, aber dessen Monopol beendet.

8. Dumme KI löst Billionen-Dollar-Aufräumaktion aus

Während sorgfältig konstruierte und gesteuerte KI beim Führen eines Unternehmens helfen kann, zeigt sich eine ernüchternde Erkenntnis: «Dumme KI» – schlecht gesteuerte Agenten und automatisierte Systeme – produzieren massenhaft Fehler. Die Folge ist eine globale Aufräumaktion im Billionenbereich und ein neuer Beruf: der «AI-Hausmeister», der den Code der modernen Welt säubert.

Auswirkungen auf den Markt: Cybersicherheits-, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen verzeichnen steigende Umsätze, die Bewertungen hochautonomen KI-Plattformen geraten unter Druck, und Investoren wenden sich Unternehmen zu, die Resilienz, Aufsicht und menschliche Kontrolle bieten.

Saxos Outrageous Predictions für die Schweiz für 2026

1. Die Grüne Revolution der Schweiz: 30 Milliarden Franken-Initiative bis 2050

Die Schweiz startet eine 30-Milliarden-Franken- Energieoffensive, um führend in erneuerbaren und nuklearen Innovationen zu werden und das Netto-Null-Ziel 2050 zu unterstützen. Ein Schweizer Bericht fordert eine Vervierfachung der Solarkapazität, eine Verachtzigfachung der Windkraft und einen Anteil von 60% erneuerbarer Stromproduktion. Winterengpässe betonen den Bedarf an Innovation, darunter ein gemeinsames Nuklearprojekt mit Copenhagen Atomics und dem Paul Scherrer Institut im Aargau.

Auswirkungen auf den Markt: Chancen bei Kernkraftprojekten, grünen Energieunternehmen und thematischen Schweizer Aktien wie ABB, Naturenergie Holding, Edisun Power Europe und BKW.

2. «Die Schweizer Festung – 2026»: Die Schweiz entscheidet sich für Souveränität

Die Schweizer Stimmbevölkerung lehnt engere EU-Beziehungen ab, stoppt sämtliche Gespräche mit Brüssel und löst die Doktrin «Souveränität zuerst» aus. Die Schweiz setzt gemeinsame Regulierungsprogramme aus, baut die automatische Übernahme von EU-Standards ab und führt Zollkontrollen wieder ein. Kantone erhalten mehr Zuständigkeit bei Arbeitsquoten und Steuern. Der Franken wertet deutlich auf, da die Schweiz inmitten globaler Fragmentierung als sicherer Hafen gilt.

Auswirkungen auf den Markt: FX-Paare EURCHF und USDCHF, Gold sowie ausgewählte Schweizer Aktien wie UBS oder Julius Bär.

Für eine ausführliche Darstellung lesen Sie Saxos vollständige Outrageous Predictions 2026. (Saxo/mc/ps)