Schutz löst Rendite ab: Wie geopolitische Unsicherheit das Anlegerdenken verändert

Berlin – Das Gespräch hat sich verändert. Nicht laut, nicht über Nacht, aber spürbar. Wer in den letzten Monaten mit vermögenden Privatpersonen gesprochen hat, hört eine andere Grundfrage als noch vor ein paar Jahren. Nicht mehr: «Wie viel Rendite hole ich aus meinem Kapital heraus?» Sondern: «Was passiert mit meinem Vermögen, wenn die Welt weiter so funktioniert wie gerade?»

Das RüVER Institut, das seit über 25 Jahren methodisch an Fragen der Krisenvorsorge und Vermögenssicherung arbeitet, registriert diese Verschiebung nicht als Stimmungsphänomen, sondern als messbares Muster in den Anfragen seiner Mandanten.

Was sich an den Märkten ablesen lässt

Der DAX notierte Ende Januar 2026 bei knapp 25.508 Punkten, dem höchsten Stand seiner Geschichte. Weniger als zehn Wochen später fiel er unter 22.000 Punkte. Was in dieser Zeit passierte: Militärschläge der USA und Israels gegen den Iran, Vergeltungsangriffe auf Golfstaaten, eine weitgehende Blockade der Strasse von Hormus, durch die rund 20 Prozent des weltweit gehandelten Öls fliessen, und ein Ölpreis der Nordseesorte Brent, der zeitweise auf über 100 Dollar je Barrel kletterte. Das war kein einmaliger Schock. Das waren mehrere schnell aufeinanderfolgende Ereignisse, die das erste Quartal 2026 für europäische Anleger zum sachlichen Stresstest gemacht haben.

Die Zahlen sind dokumentiert. Der Volatilitätsindex VDAX-New stieg Ende März auf 33,76 Prozent. Werte über 27 Prozent gelten als Marker für erhöhte Nervosität unter Marktteilnehmern. Der Fear-and-Greed-Index der US-Märkte fiel auf 10, was Finanzanalysten als «Extreme Fear» einstufen. Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) senkte ihre DAX-Prognose Ende Juni 2026 auf 24.000 Punkte. 82 der 99 grössten deutschen börsennotierten Unternehmen verbuchten in dieser Phase Verluste. Das sind keine Szenarien. Das sind Schlusskurse.

Dahinter liegt ein strukturelles Problem, das sich nicht so schnell wieder auflöst. Der Internationale Währungsfonds beziffert die globale öffentliche Verschuldung für 2025 auf über 95 Prozent des weltweiten Bruttoinlandsprodukts, ein Anstieg um 2,8 Prozentpunkte und doppelt so schnell wie noch 2024. Das Institute of International Finance kommt für Ende 2025 auf eine globale Gesamtverschuldung von 348,3 Billionen US-Dollar. Staatliche Schulden allein belaufen sich laut IIF auf 106,7 Billionen Dollar. Eine Grössenordnung ohne Präzedenz seit dem Zweiten Weltkrieg. Dazu laufen der Ukraine-Krieg, die Neuordnung globaler Handelsbeziehungen und der Nahost-Konflikt gleichzeitig. Drei aktive geopolitische Belastungen sind kein Normalzustand.

Eine veränderte Grundfrage

Wer in diesen Monaten mit vermögenden Privatpersonen, Unternehmerfamilien oder Menschen im Ruhestand spricht, hört Sätze, die früher so nicht fielen. Aussagen wie diese kursieren in Beratungsgesprächen zunehmend:

«Ich habe 30 Jahre lang Vermögen aufgebaut. Jetzt frage ich mich zum ersten Mal ernsthaft, ob das alles noch da ist, wenn ich es brauche.»

«Rendite interessiert mich gerade weniger als die Frage, was von dem, was ich habe, eine wirkliche Krise übersteht.»

«Ich will kein Portfolio, das im Idealfall wächst. Ich will eines, das im Ernstfall standhält.»

Diese Sätze sind keine Einzelmeinungen. Sie sind typisch für das, was Berater und Vermögensexperten gerade hören, wenn Mandanten offen über ihre eigentlichen Sorgen reden. Renditemaximierung setzt ein einigermassen stabiles Umfeld voraus. Schutzdenken rechnet damit, dass es keines gibt.

Dass diese Verschiebung nicht nur subjektiv ist, zeigen Zahlen des Bundesverbands deutscher Banken aus seiner Umfrage «Geldanlage 2025/2026» unter rund 1.000 Menschen in Deutschland. Sicherheit steht mit 67 Prozent als Anlageziel an erster Stelle. Rendite kommt auf 42 Prozent und ist gegenüber 2024 zurückgegangen. Nur 21 Prozent der Befragten wären bereit, für höhere Renditechancen mehr Risiko einzugehen. Wenn die Befragten einen grösseren Betrag investieren würden, nennen 53 Prozent Immobilien und 46 Prozent Gold, beides Anlageklassen, die weniger für Renditemaximierung stehen als für Werterhalt. Diese Zahlen kommen nicht aus der Krisenvorsorge-Szene. Sie kommen aus dem Mainstream der deutschen Anlegerschaft.

Vorsorge als blinder Fleck

Warum fällt diese Verschiebung eigentlich auf? Weil in anderen Lebensbereichen Vorsorge längst als selbstverständlich gilt, nicht als Ausnahme. Kein modernes Gebäude wird ohne Brandschutz geplant. Kein Auto kommt ohne Airbag vom Band. Eine Reise in entlegene Regionen ohne Reisekrankenversicherung gilt als fahrlässig. Man zahlt für etwas, das man hofft, nie zu brauchen, und gilt dabei als vernünftig. Beim Vermögen läuft dieselbe Logik erstaunlich selten. Wer fragt «Wie schütze ich, was ich habe?», wird schnell als pessimistisch wahrgenommen. Wer fragt «Wie maximiere ich meine Rendite?», gilt als rational.

Das ist eine schwer zu begründende Asymmetrie. Technische Sicherheit, medizinische Vorsorge, Alltagsrisikoabsicherung, all das hat seinen festen Platz im gesellschaftlichen Selbstverständnis. Die Präventionslogik beim Vermögen ist dort noch nicht angekommen. Dabei ist der Gedanke identisch: Man wartet nicht, bis der Schaden eingetreten ist, sondern schafft vorab Strukturen, die ihn abmildern. Was beim Airbag intuitiv einleuchtet, wird beim Vermögen oft als Angstreaktion missverstanden, obwohl es schlicht strukturierte Planung ist.

Was das RüVER Institut in Mandantengesprächen erlebt

Genau diese Verschiebung bestätigt das RüVER Institut aus seiner täglichen Arbeit heraus. Das Institut begleitet Mandanten beim Aufbau, Ausbau und Schutz von Vermögen. Wer die Anfragen der letzten zwei bis drei Jahre mit denen davor vergleicht, sieht einen deutlichen Richtungswechsel.

Früher stand im Vordergrund: Welche Systeme und Lösungen helfen, Vermögen weiterzuentwickeln und zu vermehren? Welche Strukturen eignen sich zum Aufbau? Der Fokus lag auf Wachstum. Was das Institut heute klar beobachtet: Mandanten kommen mit einer anderen Eingangsfrage. «Bauen Sie mir ein System zum Schutz», ist die Formulierung, die Berater zunehmend hören. Oder konkreter: «Was würde eine weitere Eskalation in meiner Region für meine Vermögensstruktur bedeuten? Und was gibt es für Lösungen?»

Das ist keine Panikreaktionen, sondern eine reifere Auseinandersetzung mit dem, was Vermögen unter Druck bedeutet. Die Mandanten fragen nicht mehr nur nach Wachstum, sondern nach Widerstandsfähigkeit. Sie wollen wissen, welche ihrer Positionen auch dann noch handelbar, zugänglich und werthaltig sind, wenn das Umfeld nicht mehr mitspielt.

Was Schutz methodisch bedeutet

Das RüVER Institut versteht sich nicht als Anlageberatung und gibt keine Empfehlungen zu Kauf oder Verkauf. Es untersucht analytisch, wie Vermögensstrukturen unter Krisenbedingungen standhalten, und stellt dafür strukturierte Verfahren zur Verfügung.

Der Kern besteht aus drei Elementen. Erstens die Worst-Case-Emulation, ein Simulationsverfahren, das fragt, was das ungünstigste realistisch denkbare Szenario für eine konkrete Vermögensstruktur wäre. 26 anonymisierte, quantifizierbare Variablen fliessen in ein digitales Modell ein, das einen sogenannten RES-Faktor ausgibt. Er zeigt, wie weit ein Portfolio unter extremen Krisenbedingungen Bestand hätte. Zweitens die funktionelle Diversifizierung, die über klassische Streuung hinausgeht. Nicht nur die Frage, wie viele Anlageklassen vorhanden sind, sondern wie sie sich in einer Krisensituation zueinander verhalten. Fallen sie gemeinsam oder performen sie antizyklisch? Drittens der Stresstest, der die Auswirkungen eskalierender Krisenverläufe auf Liquidität, Wertbeständigkeit und die rechtliche Verfügbarkeit von Vermögenswerten analysiert.

Dieser letzte Punkt ist einer, bei dem sich die Methodik des Instituts bewusst von klassischen Bewertungsrahmen unterscheidet. Nomineller Wert und tatsächliche Verfügbarkeit sind zwei verschiedene Dinge. Was auf dem Papier einen Wert hat, ist in einer Stresssituation nicht automatisch zugänglich. Kapitalverkehrskontrollen, eingeschränkte Bankliquidität, staatliche Regulierungsmassnahmen, rechtliche Zugriffsbeschränkungen, all das spielt in ruhigen Zeiten keine Rolle. In einer Krise kann es entscheidend sein.

Das Institut arbeitet mit einem interdisziplinären Expertennetzwerk aus Finanzanalyse, Risikomanagement und Krisenprävention und bezieht ausdrücklich Erkenntnisse der Krisenpsychologie ein. Irrationale Reaktionsmuster wie Panikkäufe oder blinde Untätigkeit sind in Stresssituationen häufig das eigentliche Problem, nicht die Krise selbst. Wer im Vorfeld strukturiert vorsorgt, muss im Ernstfall keine Ad-hoc-Entscheidungen mehr treffen.

Vorbereitung statt Reaktion

Vermögensschutz ist keine Frage des Pessimismus. Und er ist kein neues Konzept. Die Frage, wie viel vom aufgebauten Vermögen auch unter unruhigen Bedingungen sicher bleibt, hat es immer gegeben. Sie hat nur lange auf eine methodische Antwort gewartet. Die geopolitischen Entwicklungen des ersten Quartals 2026 haben das für viele Anleger auf eine Weise spürbar gemacht, die sich nicht mehr ignorieren lässt. Das RüVER Institut begleitet diesen Prozess seit über 25 Jahren. (ri/mc/hfu)