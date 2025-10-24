Schweizer Bitcoin-App Relai erhält MiCA-Lizenz in Frankreich

Zürich – Relai hat sich in einem schwierigen Markt im Bereich der digitalen Vermögenswerte als Pionier etabliert, nachdem es im vergangenen Jahr eine Serie-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und mehr als 500’000 App-Downloads erzielt hat. Als eines der ersten Bitcoin-Unternehmen hat das Schweizer Startup erfolgreich die Zulassung als Crypto-Asset Service Provider (CASP) gemäss der MiCA-Verordnung der EU erhalten, die von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (AMF) erteilt wurde.

Diese Lizenz ermöglicht es Relai, den nächsten Schritt zu gehen und seine preisgekrönte App Nutzern in der gesamten Europäischen Union anzubieten, vorbehaltlich des Abschlusses des Passporting-Meldeverfahrens. Dies ist nicht nur für das Schweizer Bitcoin-Startup, sondern auch für Bitcoin in Europa ein Meilenstein.

Bislang hat das Unternehmen eine treue und engagierte Nutzerbasis in der Schweiz und in Italien aufgebaut, möchte aber über seine Plattform noch mehr Nutzer mit Bitcoin vertraut machen. Mit der MiCA-Lizenz kann Relai seine regulierten Dienstleistungen auf EU-Nutzer ausweiten und eine Reihe von Funktionen anbieten, die die Zugänglichkeit und Transparenz verbessern sollen, darunter:

Instant SEPA – Jeder in der EU kann innerhalb von Sekunden Bitcoin kaufen!

– Jeder in der EU kann innerhalb von Sekunden Bitcoin kaufen! Höhere Handelslimits – Nutzer haben die Möglichkeit, mehr BTC für ihre Euro zu kaufen.

– Nutzer haben die Möglichkeit, mehr BTC für ihre Euro zu kaufen. Ein Festpreis – Benutzer sehen bei der Erstellung ihres Auftrags den genauen Preis, wodurch vollständige Transparenz hinsichtlich der Kosten und Umrechnungskurse gewährleistet ist.

– Benutzer sehen bei der Erstellung ihres Auftrags den genauen Preis, wodurch vollständige Transparenz hinsichtlich der Kosten und Umrechnungskurse gewährleistet ist. Bildungsinhalte – Spezifische Inhalte mit grossartigen Lerninitiativen.

– Spezifische Inhalte mit grossartigen Lerninitiativen. Veranstaltungen in ganz Europa – Relai wird vereinzelt Veranstaltungen in der EU veranstalten und sponsern.

– Relai wird vereinzelt Veranstaltungen in der EU veranstalten und sponsern. Erstklassige Sicherheit – Die App nutzt die neueste Sicherheitstechnologie.

“Wir sind unglaublich stolz darauf, eines der ersten Bitcoin-Unternehmen zu sein, das die MiCA-Lizenz erhalten hat, und freuen uns darauf, zunächst nach Frankreich und in einem zweiten Schritt nach Europa zu expandieren!“ – Julian Liniger, Mitbegründer und CEO der Relai AG, Schweiz.

Relai wird ausserdem von einem herausragenden Advisory Board unterstützt, dem Jean Guillaume, Daniel Astraud und Herve de Kerdrel angehören. Alle drei sind erfahrene Branchenexperten und eine Bereicherung für die Expansion von Relai in Europa.

“Relai ist eines der ersten Unternehmen, welches ausschliesslich mit Bitcoin arbeitet und die MiCA-Lizenz erhalten hat. Dies ist nicht nur für uns, sondern für die gesamte Bitcoin-Branche in ganz Europa ein Durchbruch. Unser Ziel ist klar: Wir möchten Bitcoin für so viele Menschen wie möglich zugänglich machen. Einfach, sicher und reguliert.“ – Adem Bilican, Mitbegründer und Präsident von Relai EU.

MiCA ermöglicht es dem Bitcoin-Only Anbieter, neue und spannende Produkte zu entwickeln und sich so in einem sich ständig weiterentwickelnden Markt innerhalb der EU zu etablieren. Der nächste Schritt für das Unternehmen ist die Planung von Marketingkampagnen und Veranstaltungen für 2026 sowie spannende Updates für die App in den kommenden Wochen. (Relai/mc/hfu)