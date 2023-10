Schweizer Startup Viso sammelt 8,7 Millionen Euro ein

Schaffhausen – Das in Schaffhausen ansässige Unternehmen Viso, eine End-to-End-Infrastrukturplattform für die Entwicklung von Computer-Vision-Anwendungen für Unternehmen, gibt bekannt, dass es eine von Accel angeführte Seed-Runde in Höhe von 8,7 Millionen Euro abgeschlossen hat. Angel-Investoren und namhafte Branchenexperten, darunter Mehdi Ghissassi (DeepMind), Mihai Faur (UiPath), Remy Lazarovici (Celonis), James Isilay (Cognism) und Stef van Grieken (Cradle), beteiligten sich ebenfalls an der Runde.

Die Entwicklung und Bereitstellung von bildverarbeitungsbasierten Unternehmensanwendungen ist komplex und teuer. Fortschritte in den Bereichen KI, GPU-Hardware und Deep Learning haben das Computer-Vision-Verfahren wesentlich zugänglicher gemacht, da die Algorithmen leichter zu trainieren sind. Ohne das erforderliche technische Fachwissen ist es für viele dieser Modelle jedoch schwierig, in die Produktion zu gelangen. Der Einsatz und die Skalierung dieser Modelle in der Praxis erfordert ausserdem eine umfangreiche Infrastruktur, was trotz der grossen Nachfrage in der Industrie ein grosses Hindernis für die Einführung in Unternehmen darstellt.

Gaudenz Boesch, Co-CEO und Mitbegründer von Viso: «Als wir Viso im Jahr 2018 gründeten, bestand unsere Hauptaufgabe darin, bahnbrechende Technologien wie Computer Vision für alle Unternehmen zugänglich zu machen, nicht nur für diejenigen, die über die Ressourcen und das Fachwissen verfügen, um sie vollständig zu nutzen. Seitdem ist die Nachfrage nach Computer-Vision-basierten Anwendungen in fast jeder Branche explodiert. Aufgrund der hohen Kosten, der Komplexität und des mangelnden technischen Know-hows sind jedoch viele Unternehmen noch immer nicht in der Lage, die Vorteile von Bildverarbeitungsanwendungen in grossem Umfang zu nutzen. Aus diesem Grund haben wir eine All-in-One-Infrastrukturlösung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, Bildverarbeitungsanwendungen schneller, erfolgreicher und kostengünstiger zu entwickeln, bereitzustellen und zu skalieren. Wir freuen uns, mit Accel zusammenzuarbeiten und Unternehmen auf der ganzen Welt Computer-Vision-Funktionen zur Verfügung zu stellen.»

Einsparungen von manuellen Prüfverfahren

Das Spektrum der Anwendungsfälle für Computer Vision ist breit gefächert und reicht von der Automatisierung von Qualitätsprüfungen und der Verkürzung von Zykluszeiten in der Industrie über die Verfolgung der Auslastung von Maschinen in der Bauwirtschaft, die Messung von Lieferungen und die Erkennung von Schäden an Fahrzeugen in der Logistik bis hin zur Überwachung der Infrastruktur in Städten – vom Verkehrsmanagement bis zur Müllabfuhr – und der Verkürzung von Wartezeiten in Geschäften und an Drive-In-Schaltern in Restaurants. Die Technologie kann Bilder in Informationen und Erkenntnisse umwandeln und so die vielen Milliarden einsparen, die derzeit für umständliche, manuelle Prüfverfahren ausgegeben werden.

Die Technologie gibt es zwar schon seit einigen Jahren, aber die Probleme bei der Implementierung haben den Fortschritt gebremst. Unternehmen haben festgestellt, dass sie nur allzu leicht mit Kameras und Sensoren arbeiten, die auf eine einzige Anwendung beschränkt sind, oder mit Hardware, die schnell veraltet ist. Andere wurden durch den Zeit- und Investitionsaufwand, der für die Inbetriebnahme der Systeme erforderlich ist, oder durch die technische Komplexität der Zusammenstellung verschiedener Lösungen für die verschiedenen Aufgaben bei der Erfassung, Verarbeitung und Bereitstellung von Daten abgeschreckt.

Andrei Brasoveanu, Partner bei Accel, kommentierte: «Während verschiedene Unternehmen Einzellösungen für verschiedene Aspekte des Lebenszyklus von Bildverarbeitungsanwendungen entwickelt haben, gibt es bemerkenswert wenige End-to-End-Infrastrukturplattformen zur Vereinheitlichung verschiedener Tools, Modelle und Lösungen, insbesondere für nichttechnische Anwender. Da die Computer Vision immer mehr Branchen durchdringt, vom Transportwesen über die Landwirtschaft bis hin zum Gesundheitswesen, hat Viso eine horizontale Plattform entwickelt, die Unternehmen endlich den Zugang zu Computer Vision-Funktionen in großem Umfang ermöglicht. Wir sind sehr beeindruckt von den ersten Erfolgen, die Viso bisher erzielt hat, und freuen uns darauf, Nico und Gaudenz auf ihrem weiteren Weg zu unterstützen.»

Viso bietet Unternehmen einen einzigen Arbeitsbereich für die Entwicklung, den Einsatz, den Betrieb und die Skalierung von Computer-Vision-Anwendungen. Mit der Viso Suite, der End-to-End-Plattform für Bildverarbeitungssysteme, können Unternehmen bessere Bildverarbeitungsanwendungen innerhalb von Tagen statt Monaten entwickeln und bereitstellen, indem sie den gesamten Lebenszyklus abstrahieren und automatisieren – von der Datenpipeline über die Konfiguration und Bereitstellung bis hin zum Betrieb und zur Überwachung. (Viso/eu-startups/mc/hfu)