Schwyzer Kantonalbank erweitert erfolgreiche Fonds-Palette

Schwyz – Während der letzten vier Jahre ist die SZKB-Fonds-Palette stetig gewachsen und erfährt in diesem Herbst erneut eine attraktive Erweiterung.

Unter anderem bietet die SZKB neu auch Anlagen auf der Basis passiver Fonds an. Mit den neuen SZKB Indexanlagen verzichtet der Anleger bewusst auf die Anlagetaktik der SZKB und koppelt seine Anlage direkt an die Dynamik der Märkte. Investiert wird dabei in verschiedene Indexfonds / ETF (Exchange Traded Funds), die 1:1 einen Markt abbilden. Die Investition kann auch als Vorsorgelösung im Rahmen der Säule 3a und SZKB Freizügigkeitsstiftung vorgenommen werden.

Zeitgleich werden die Anlagefonds mit ethisch-nachhaltiger Ausrichtung um eine reine Aktienstrategie ergänzt. Der „SZKB Ethikfonds Kapitalgewinn“ vereint finanzielle und ethische Ansprüche auf höchstem Niveau und bietet gerade im herrschenden Tiefzinsumfeld erhöhte Renditechancen. (SZKB/mc/ps)