Schwyzer Kantonalbank erzielt ein sehr erfreuliches Halbjahresergebnis

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat im ersten Semester 2023 im Vergleich zur Vorjahresperiode eine 15-prozentige Steigerung des Gewinns auf 42,7 Mio Franken erzielt. Der Geschäftserfolg als Messgrösse der operativen Leistung wurde um 58,9 Prozent auf 93,1 Mio Franken gesteigert.

Die SZKB konnte trotz eines herausfordernden Umfeldes in allen Sparten wachsen und den Betriebsertrag erneut steigern. Mit einem Geschäftserfolg von 93,1 Mio Franken, einer Cost/Income-Ratio von 38.5% sowie einer Gesamtkapitalquote von 23.9% unterstreicht die SZKB ihre Profitabilität und Solidität.

Erfreuliche Entwicklung im Kerngeschäft der Bank

Der Brutto-Zinserfolg liegt mit 108,8 Mio Franken rund einen Viertel über dem Vorjahr. Die konsequente Absicherung der Zinsänderungsrisiken sowie die Ausrichtung der Bilanzstruktur auf steigende Zinsen zahlten sich dabei im ersten Halbjahr 2023 aus. Von der positiven Zinsentwicklung profitieren auch die Kundinnen und Kunden der SZKB. Die Zinssätze auf diversen Konten wurden in den vergangenen Monaten in mehreren Zinsrunden um bis zu einem Prozent erhöht.

Der Kommissionserfolg steigerte sich gegenüber der Vorjahresperiode um 3,4 Prozent auf 28,9 Mio Franken. Der Ausbau des Anlagegeschäftes konnte im Zuge der sich erholenden, aber nach wie vor volatilen Aktienmärkte weiter vorangetrieben werden. Mit einem Neugeldzufluss in Form von Wertschriften von 396 Mio Franken sowie einem positiven Performance-Effekt von 404 Mio Franken erhöhte sich das Depotvolumen um 800 Mio Franken auf 9,9 Mrd Franken. Mit einem Neugeldzuwachs von 104 Mio Franken bei den Vermögensverwaltungsmandaten und einem stetigen Anstieg der Anzahl der SZKB-Fonds- und Investpläne zeigt sich das hohe Vertrauen der Kundschaft in die Anlagekompetenz der SZKB. Die strategische Ausrichtung der SZKB als Anlage- und Vorsorgebank manifestiert sich somit bereits im ersten Jahr nach Start der neuen Strategieperiode. Rund ein Viertel des Neugeldes in die SZKB-Fonds wurde in nachhaltige SZKB Ethikfonds investiert.

Der Erfolg aus dem Handelsgeschäft erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 13,6 auf 23,o Mio Franken Wichtigster Treiber für diese Steigerung war der Ertrag aus Devisenswaps im Rahmen der Liquiditätsbewirtschaftung in Schweizer Franken und Fremdwährungen. Insgesamt liegt der Erfolg aus dem Handel mit Devisen mit 21,6 Mio Franken 11,4 Mio Franken über der Vorjahresperiode.

Höherer Geschäftsaufwand

Der Geschäftsaufwand liegt mit 62,3 Mio Franken um sechs Prozent über dem Vorjahr. Der Personalaufwand erhöhte sich ebenfalls um sechs Prozent auf 43,3 Mio Franken. Treiber hierfür waren der um sieben Vollzeitstellen angewachsene Personalbestand auf 525, ein genereller Inflationsausgleich für alle Mitarbeitenden sowie individuelle Gehaltsanpassungen. Auch der Sachaufwand nahm um sechs Prozent auf 19 Mio Franken zu. Der Anstieg des Geschäftsaufwands reflektiert zukunftsorientierte Investitionen in die Weiterentwicklung der Bank im Rahmen der Strategie 2023 ff.

Wachstum des Geschäftsvolumens

Die Kundenausleihungen stiegen um 347 Mio auf 17,16 Mrd Franken. Die Kundengelder verzeichneten einen Zuwachs von 353 Mio auf 16,25 Mrd Franken. Die Hypothekarforderungen wachsen im ersten Semester um 4.3 Prozent oder 662,6 Mio Franken. Der Deckungsgrad der Kundenausleihungen mit Kundengeldern konnte auf 94.7% ausgebaut werden.

Weiterhin erfreulicher Geschäftsgang erwartet

Die Massnahmen zur Eindämmung der Inflation in Europa und der Schweiz werden das makroökonomische Umfeld auch im zweiten Halbjahr 2023 massgeblich prägen. Die SZKB erwartet für das zweite Semester eine grundsätzlich positive Entwicklung in allen Segmenten und eine vergleichbare Ertrags- und Kostenentwicklung zum ersten Halbjahr. Für weitere Zinsschritte ist die SZKB gut aufgestellt. Das Zinsdifferenzgeschäft könnte allenfalls durch einzelfallbezogene Wertberichtigungen im Kreditgeschäft beeinträchtigt werden. Für das zweite Halbjahr wird ein Geschäftserfolg auf Niveau des Vorsemesters erwartet. Die SZKB setzt die Umsetzung ihrer Strategie 2023 ff. weiter fort. Damit positioniert sie sich als führende Bank im Kanton Schwyz für alle Generationen. Davon zeugen auch die Anstrengungen und Erfolge der SZKB, ihre Nachhaltigkeitsbemühungen zu intensivieren und damit ihr Nachhaltigkeits-Rating zu verbessern. Im neusten Ratingbericht von MSCI vom 27. Juli 2023 konnte die SZKB ihr Rating wieder um einen Schritt von BB auf BBB verbessern. (SZKB/mc)