Neue Lehrstellen bei der Schwyzer Kantonalbank

Schwyz – Ab Sommer 2025 erweitert die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) ihr Lehrstellenangebot. Als eines der ersten Unternehmen im Kanton Schwyz bietet die SZKB die Lehre als Entwickler/in digitales Business an und bildet zudem neu auch Mediamatik-Lernende aus. Neben den bewährten KV- und IT-Ausbildungen schafft die SZKB damit weitere Ausbildungsplätze für zukunftsweisende Berufe im Kanton Schwyz.

Die SZKB bietet ab Sommer 2025 neu Lehrstellen als Mediamatiker/in EFZ und Entwickler/in digitales Business EFZ an. Jugendliche können sich bei der SZKB für die zwei neuen Berufsausbildungen bewerben. Mit dem erweiterten Ausbildungsangebot trägt die SZKB zur Förderung junger Talente bei und stellt so im Kanton zukunftsorientierte Ausbildungsplätze sicher.

Ausbilden über Generationen

Auf die Ausbildung und die persönliche Entwicklung von jungen Menschen legt die SZKB grossen Wert. Seit Generationen werden Jugendliche in ihrer Ausbildung gefordert und gefördert. Über 50 Ausbildnerinnen und Ausbildner coachen und begleiten die Lernenden tagtäglich, um gemeinsam die angestrebten Ziele zu erreichen. Die SZKB bildet zurzeit 30 Lernende aus. Im August starten 10 Jugendliche ihre Lehre bei der SZKB.

Lehre als Mediamatiker/in EFZ

Während der vierjährigen Lehre als Mediamatiker/in erwartet die Auszubildenden eine vielfältige Ausbildung mit Fokus auf Marketing und Kommunikation. Als Nachwuchstalent arbeiten die Lernenden in unterschiedlichen Marketingprojekten mit und unterstützen die Entwicklung von digitalen und analogen Werbemitteln in Bezug auf Inhalte und Gestaltung (Fotografie, Video, Text). Zusätzlich erwerben sie wichtige Fähigkeiten in den Kompetenzbereichen Projektmanagement, Grafik und Betriebswirtschaft. Die jungen Menschen werden zu echten Allroundern im Fachgebiet Marketing und Kommunikation sowie im Umgang mit modernen Medien.

Lehre als Entwickler/in digitales Business EFZ

Die neue Lehre als Entwickler/in digitales Business richtet sich an Jugendliche, welche sich für Menschen, Technologie und Wirtschaft interessieren. Im Laufe der vierjährigen Ausbildung begleiten sie verschiedene Projekte und analysieren und optimieren Prozesse. Im regelmässigen Austausch mit Fachspezialistinnen und Fachspezialisten und im direkten Kundenkontakt unterstützen sie die Erarbeitung von innovativen Lösungen. Als Entwickler/in digitales Business sind sie von Stunde eins an Teil der digitalen Transformation der SZKB. (SZKB/mc/hfu)