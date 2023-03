Schwyzer Kantonalbank publiziert den Geschäftsbericht und neu auch einen Nachhaltigkeitsbericht

Schwyz – Zum ersten Mal publiziert die Schwyzer Kantonalbank zusammen mit dem Geschäftsbericht 2022 auch einen Nachhaltigkeitsbericht. Darin berichtet die SZKB über die Nachhaltigkeitsthemen der Bank, deren Relevanz und weiteren Entwicklungen.

Der Marktleaderin im Kanton Schwyz gelang es 2022, ein erfreuliches Jahresergebnis zu erwirtschaften und den Jahresgewinn um 9.5% zu steigern. Das Kerngeschäft der Kantonalbank zeigt sich trotz schwierigem Umfeld in guter Verfassung, was sich in einem deutlichen Wachstum der Kundenausleihungen und -einlagen manifestiert. Mit der neu erarbeiteten Strategie 2023 ff. hat die SZKB die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. Die SZKB steht ihren Kundinnen und Kunden als Bank für alle Generationen zur Seite. Der eben publizierte Geschäftsbericht 2022 der SZKB enthält die ausführlichen Informationen zum vergangenen Geschäftsjahr, zur Strategie, zur Risikopolitik und zum Risikomanagement der Bank. Neu ist, dass dieses Jahr zum ersten Mal ein Nachhaltigkeitsbericht der Schwyzer Kantonalbank publiziert wird.

Folge der Konzernverantwortungsinitiative

Mit dem indirekten Gegenvorschlag der 2020 am Ständemehr gescheiterten Konzernverantwortungsinitiative wurde festgelegt, dass Unternehmen, die mehr als 500 Mitarbeitende haben und weitere Bedingungen erfüllen, ab dem Geschäftsjahr 2023 einen Bericht über nichtfinanzielle Belange erstellen müssen. Dazu gehört auch die SZKB. Durch die Veröffentlichung von Nachhaltigkeitsberichten schaffen Unternehmen Transparenz über ihre Aktivitäten und ihre Ziele im Bereich der Nachhaltigkeit. Sie haben in den Berichten die Möglichkeit, ihre Auswirkungen auf die Umwelt, die Gesellschaft und die Wirtschaft darzustellen und zu erklären.

Nachhaltigkeit in allen Dimensionen

Der Finanzbranche kommt eine besondere Verantwortung und Gestaltungsmöglichkeit im Nachhaltigkeitsbereich zu. Einerseits im eigenen Verhalten und in den eigenen Anlagestrategien, andererseits in der Kundenberatung und im Anlegen der ihr anvertrauten Kundengelder und im Berücksichtigen der Nachhaltigkeit in den Finanzierungen. Durch ihre Aktivitäten hat die SZKB direkten Einfluss auf die Nachhaltigkeit im Kanton Schwyz, bei ihren Kundinnen und Kunden und weiteren Stakeholdern. Susanne Thellung, CEO der SZKB betont, dass Nachhaltigkeit für die Kantonalbank schon ein Thema war, lange bevor es in aller Munde war. «Die SZKB engagiert sich aus ihrem Ur-Verständnis und dem politischen Leistungsauftrag heraus für eine nachhaltige Entwicklung des Kantons. Und zwar in allen Dimensionen: im Bereich der Ökologie, in der sozialen Entwicklung sowie im Bereich der guten Unternehmensführung.»

Hohes Mass an Transparenz

Die SZKB hat entschieden, bereits für das Geschäftsjahr 2022 einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, so dass für das Geschäftsjahr 2023 bereits Referenzzahlen zur Verfügung stehen. Sie vertieft in ihrem Nachhaltigkeitsbericht Aspekte im Finanzierungsbereich, im Anlagebereich, im Bereich Soziales und Mitarbeitende sowie im Bereich Betrieb und Beschaffung. Des Weiteren werden die Themen Unternehmensführung und Governance, Kundenschutz, Zugang zu Finanzdienstleistungen, Vertraulichkeit der Kundendaten, Datensicherheit sowie lokales Engagement behandelt.

CO2-Fussabdruck minimieren

Als Beispiel nennt die Kantonalbank ihren CO2-Fussabdruck bei den Geschäftsreisen und -fahrten. 72.2% der Geschäftsfahrten wurden im Erhebungszeitraum mit einem privaten Diesel- oder Benzinfahrzeug und 24.0% der gefahrenen Kilometer mit dem Zug zurückgelegt. 3.8% der Distanz entfielen auf Fahrten mit privaten Elektroautos. Um die durch Diesel- und Benzinfahrzeuge verursachten Emissionen zu reduzieren, hat sich die SZKB 2022 entschieden, den Mitarbeitenden vier Elektrofahrzeuge für ihre Geschäftsfahrten zur Verfügung zu stellen. Diese wurden im Januar 2023 in Schwyz samt Ladestation geliefert und werden seither rege für Geschäftsfahrten genutzt.

Berichte physisch und digital verfügbar

Die Online-Versionen der Berichte können ab sofort auf der Webseite der SZKB unter www.szkb.ch/reports abgerufen und heruntergeladen werden. Die Berichte liegen auch in allen Filialen der Kantonalbank auf. Die gedruckte Version wurde – um Ressourcen zu schonen – nur noch an diejenigen Personen und Institutionen verschickt, welche explizit eine Print-Version wünschten. (SZKB/mc/ps)