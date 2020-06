SEBAversity: die Bildungsplattform für Digital Assets und Kryptowährungen

Zug – Blockchain-basierte Finanzanwendungen und digitale Assets zählen zu den grössten wirtschaftlichen Innovationen unserer Zeit. Der Bedarf an Wissen und Ausbildung ist in der breiten Öffentlichkeit, bei Investoren, in Unternehmen, speziell bei Banken und anderen Finanzdienstleistern gross. In diese Lücke springt SEBAversity mit massgeschneiderten Ausbildungsangeboten. Die Zuger SEBA Bank, spezialisiert auf digitale Assets, bringt das praktische Know-how mit und drei Hochschulen die wissenschaftliche Fundierung sowie die praktische Forschung.

«SEBA ist eine der ersten voll lizenzierten Banken weltweit, die mit digitalen Assets arbeitet. Das motiviert uns besonders bei SEBAversity mitzumachen», sagt Professor Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers, einer der drei akademischen Partner von SEBAversity. «Die Zusammenarbeit mit SEBAversity ermöglicht uns, das Know-how einer Krypto-Bank mit der Wissenschaft zusammenbringen», sagt Professor Tim Weingärtner, Professor für Informatik an der Hochschule Luzern.

Enormer Ausbildungsbedarf

Mit an Bord ist auch die Universität Zürich. Thomas Puschmann, Direktor des Swiss FinTech Innovation Lab: «Der Ausbildungsbedarf im Bereich Blockchain ist enorm. SEBAversity, initiiert von der ersten Krypto-Bank mit einer FINMA-Lizenz, kann hier einen wichtigen Beitrag leisten».

«Der Ausbildungsbedarf in den Bereichen Digital Assets und Kryptowährungen nimmt stetig zu und mit SEBAversity stellen wir eine dedizierte Plattform für Privatpersonen und Unternehmen zur Verfügung mit dem Ziel, sich Know-how in diesen Bereichen anzueignen. SEBAversity bietet damit jedermann Zugang zu praxisorientiertem Expertenwissen vereint mit akademischer Forschung online wie offline», sagt Guido Bühler, CEO der SEBA Bank.

Private und Unternehmen als Zielgruppe

Das Angebot von SEBAversity richtet sich sowohl an interessierte Privatpersonen als auch an Unternehmen – von Einsteigern über Personen mit ersten Erfahrungen bis zu den «Natives».

SEBAversity ist zusätzlich DEC zertifiziert: «Wir freuen uns mit der SEBAversity eine starke Partnerin gewonnen zu haben und bestätigen die hohe Qualität der Kurse im Bereich Blockchain & Digital Assets», sagt Professor Georges Grivas, Präsident des DLT Education Consortiums (DEC), welches sich aus mehreren auf Blockchain und Digital Assets spezialisierten Universitäten zusammensetzt und den Certified Digital Assets Analyst (CDDA) anbietet.

Die Aus- und Weiterbildung von SEBAversity findet aktuell in Online Webinars und später in sogenannten «Walk-ins» im SEBA X Space am Sitz der SEBA Bank in Zug statt. Dort werden auch Firmenschulungen und Educational Events für Gruppen durchgeführt. Ebenfalls können Mitarbeitende anderer Unternehmen einen speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen, zertifizierten Lehrgang zu Blockchain und Digital Assets absolvieren.

Julius Baer hat als erste Bank im April die erste Kursreihe für ihre Mitarbeitende gestartet. «Mit diesem neuen Programm haben wir die grossartige Gelegenheit, auf greifbare Weise Einblicke in die Welt der digitalen Assets zu gewinnen», erklärt David Schlumpf, Global Head Learning & Leadership Development Bank Julius Baer. (SEBAversity/mc)

