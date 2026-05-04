SIX Swiss Exchange verzeichnet im April deutlich tieferen Handelsumsatz

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im April 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich abgenommen. Im bisherigen Jahresverlauf liegen die Zahlen aber noch knapp im Plus.

Insgesamt fielen die Umsätze im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um knapp ein Fünftel (-19,4%) auf 97,3 Milliarden Franken. Der kumulierte Handelsumsatz der Schweizer Börse im bisherigen Jahresverlauf summiert sich damit auf 439,9 Milliarden Franken, wie es in einer Mitteilung der Börse vom Montag heisst. Damit steht die Börse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch 1,7 Prozent im Plus.

Im Vergleich zum April 2025 wurde nur in den Kategorien Fixed Income und Derivate mit plus 2,9 bzw. plus 1,5 Prozent mehr gehandelt. Beim Rest (Aktien und ETF) ist der Handelsumsatz im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20,5 bzw. 31 Prozent eingebrochen.

Zum Vormonat März beträgt das Minus sogar 26,6 Prozent. Dabei sind vor allem die Umsätze mit ETF-Produkten und Derivaten mit jeweils über einem Drittel stark eingebrochen. Beim Handel mit Aktien beziffert die SIX das Minus auf 26,9 Prozent und bei Obligationen und Anleihen (Fixed Income) auf 15,0 Prozent. (awp/mc/pg)