SIX vermeldet zwei Abgänge in der Geschäftsleitung

Zürich – Die Börsenbetreiberin SIX hat den Abgang von gleich zwei langjährigen Konzernleitungsmitgliedern bekanntgegeben. Javier Hernani, Head Business Unit Securities Services, und Jochen Dürr, Chief Risk Officer, werden das Unternehmen bereits zum 1. Februar verlassen, wie die SIX am Mittwoch mitteilte.

Hernani stand den Angaben zufolge bis November 2024 der spanischen Börsen-Tochter BME, einer Tochter der SIX, als CEO vor. Zudem war er nach der Übernahme der BME durch die SIX Leiter der Geschäftseinheit Securities Services. In seiner Zeit habe er das internationale Post Trading Geschäft erfolgreich ausbauen und die Geschäftseinheit zu einer der wichtigsten kommerziellen Stützen von SIX entwickeln können, heisst es weiter.

Bis eine Nachfolge gefunden ist, wird José Manuel Ortiz ab dem 1. Februar die Aufgaben von Hernani interimistisch übernehmen. Er war bisher Head Clearing und Repo Operations von SIX.

Interne Nachfolge für Jochen Dürr

Jochen Dürr leitete die letzten zehn Jahre als Chief Risk Officer die Risiko- und Sicherheitsorganisation von SIX. Zudem sei er auch für das Transformationsprogramm im Rahmen der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens im 2017 verantwortlich gewesen. Sein Nachfolger steht schon fest. Per Anfang Februar übernimmt Markus Gumpfer, Leiter Risikomanagement, als CRO und er tritt damit auch in die Geschäftsleitung ein.

Überraschender CEO-Abgang

Erst vor zwei Monaten hatte die Börse überraschend den CEO-Posten neu besetzt. Per Anfang Jahr übernahm Bjørn Sibbern die Führung des Unternehmens von Jos Dijsselhof, der die Gruppe nach sieben Jahren verliess, um eine neue berufliche Herausforderung im Nahen Osten anzunehmen.

Ob die nun verkündeten Abgänge mit dem CEO-Wechsel im Zusammenhang stehen, konnte oder wollte ein Sprecher der Börse auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht sagen. Er hob lediglich vor, dass die Wechsel «schon länger geplant» gewesen seien. (awp/mc/pg)